Jordskælv i Indonesien har sendt en tsunami ind over øen Sulawesi. Over 300 er dræbt.

Jakarta. Dagen efter at to jordskælv ramte den indonesiske ø Sulawesi har katastrofemyndighederne bekræftet, at mindst 384 mennesker har mistet livet under jordskælvene og den efterfølgende tsunami.

Det skriver nyhedsbureauet AFP lørdag. Tidligere lød dødstallet på 48.

Fredag eftermiddag dansk tid blev Sulawesi ramt af et jordskælv målt til 6,1. Senere ramte et endnu kraftigere jordskælv, som blev målt til 7,5 og ramte i ti kilometers dybde. Det oplyser Den Amerikanske Geologiske Undersøgelse (USGS).

Det udløste angiveligt helt op mod tre meter høje tsunamibølger.

Tidligere blev det oplyst, at det var forventet, at dødstallet ville stige.

I mindst to byer er boliger skyllet væk af tsunamien, siger en unavngiven embedsperson til nyhedsbureauet AP.

Indonesien var et af de hårdest ramte lande, da et stort jordskælv i 2004 sendt en voldsom tsunami gennem regionen. Her blev 168.000 dræbt i Indonesien.

/ritzau/