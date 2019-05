Ti dødsfald på en uge ved Mount Everest har skabt påstanden om, at dødsfaldene skyldes et overfyldt bjerg. Men det er ikke hele forklaringen, lydet det fra Nepals turistmyndigheder.

For myndighederne påpeger, at også vejrforholdene har ført til de tragiske dødsfald.

Det skriver BBC.

Det er turistmyndighedernes generaldirektør, Dandu Raj Ghimire, der har udtalt sig i sagen. Han siger, at perioderne med 'godt vejr' har været sparsomme, hvilket har betydet, at antallet af bjergbestigere på ruterne har været 'højere end forventet'.

På en uge har i alt ti personer mistet livet i forsøget på at nå toppen af Mount Everest.

Dødsfaldene de seneste dage har været dobbelt så mange som i hele 2018.

Påstandene om, at Mount Everest har været for tætpakket, opstod, efter at bjergbestigeren Nirmal Pruja delte et billede fra højderne.

Billedet viser en række af bjergbestigere, som står på decideret ræd og række for at få lov til at nå verdens højeste bjerg på 8.848 meter. Og det kan være en enorm risiko, fordi det kan give forfrysninger på kroppen, hvis bjergbestigere står stille og ikke kan komme frem eller tilbage.

Det er dette billede, som har givet anledning til påstande om, hvorvidt Mount Everest har for tætpakket. Foto: HANDOUT Vis mere Det er dette billede, som har givet anledning til påstande om, hvorvidt Mount Everest har for tætpakket. Foto: HANDOUT

To af dem, som kom ned fra bjerget med livet i behold, er de norske bjergbestigere Thomas Lone og Håkon William Skog Erlandsen. Sidstnævnte beskrev efterfølgende til norske Dagbladet, hvordan nogle af dødsfaldene skete.

»De fleste af dødsfaldene sker på vejen ned. Der har været en del dødsfald, som vi har oplevet på nært hold,« fortæller Håkon William Skog Erlandsen og tilføjer:

»De fik reddet to personer ned. Men den ene frøs ihjel uden for sit eget telt lige overfor vores telt. Den besked fik vi. Der er noget over at se en ekspeditionsleder, som lige netop har set en person dø. Det er et udtryk, som er iskoldt og følelsesladet på samme tid.«

Natten til torsdag lykkedes det også for den danske bjergbestiger Rasmus Kragh at bestige Mount Everest. Han gjorde det uden brug af medbragt ilt, hvilket gør ham til den første dansker nogensinde til at fuldføre den bedrift.