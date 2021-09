Faren efter vulkanudbruddet på ferieøen La Palma er langt fra forbi.

Søndag gik vulkanen Cumbre Vieja i udbrud efter et jordskælv, og siden har lava og aske strømmet ud af vulkanen, som er en del af De Kanariske Øer.

Tusindvis er blevet evakueret fra øen, flyafgange er blevet aflyst, og mindst tyve huse er begravet og brændt ned af den 15 meter høje altødelæggende lava. Og nu ligger en ny fare og lurer rundt om hjørnet.

For lavaen har direkte kurs mod havet, og når de to elementer mødes, vil det udlede giftige gasser. Det oplyser Det Kanariske Institut for Vulkanologi, der forklarer, at dette vil ske i løbet af mandag aften.

Lava swallowing homes, today in La Palma, Canary Island pic.twitter.com/FFJASdpxGf — Joaquim Campa (@JoaquimCampa) September 19, 2021

Den lokale borgmester Sergio Rodriguez fortalte den spanske tv -station TVE, at lavaen efterlod absolut intet på sin vej.

»Når den flydende lava rammer havet, kan det udløse giftige gasser samt reducere sigtbarhed til søs,« forklarede eksperter for det førnævnte institut tidligere på dagen.

De giftige gasser og den reducerede sigtbarhed til søs har også fået de lokale søfartsmyndigheder til at lukke skibsfarten i området vest for øen, hvor det forventes, at lavaen vil ramme.

Eksperterne fra Det Kanariske Institut for Vulkanologi, der overvåger udbruddet, siger, at mellem 6.000 og 9.000 tons svovldioxid frigives hver dag fra de mindst to åbne 'vulkanmunde', der støder lyserød magma op i luften.

Vulkanudbrud på La Palma. Foto: BORJA SUAREZ Vis mere Vulkanudbrud på La Palma. Foto: BORJA SUAREZ

Vulkanen, som senest gik i udbrud for 50 år siden, ligger i den sydlige del af øen La Palma, hvor der bor omkring 80.000 personer.

Ifølge de lokale myndigheder er ingen personer kommet til skade, men over 5000 personer er blevet evakueret fra øen til den nærliggende ø Tenerife.

Bravo Tours presseafdeling har tidligere oplyst, at de ingen gæster har på La Palma i øjeblikket. Det samme gælder for selskabet TUI.

Udenrigsministeriets Borgerservice opfordrer fortsat til, at rejsende skal være agtpågivende og følge myndighedernes anvisninger.