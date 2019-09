Stop med at ryge e-cigaretter.

Sådan lød det fredag det i en officiel udtalelse fra USA's center for sygdomskontrol og forebyggelse (CDC).

Opfordringen kommer i kølvandet på fem dødsfald i landet, der menes at være koblet til brug af de elektriske cigaretter.

Mere specifikt mener sundhedsmyndigheden, at e-cigaretter er skyld i en alvorlig lungesygdom, som har sendt amerikanere landet over på sygehuset med alvorlige vejrtrækningsproblemer.

Lige nu er overvåger CDC 450 tilfælde hvor brugere af e-cigaretter er indlagt med alvorlige vejrtrækningsproblemer.

Tilfældene er forekommet i 33 forskellige stater, mens de seneste tre dødsfald har fundet sted i Californien, Indiana og Minnesota.

»Der foregår tydeligvis en epidemi, som kræver, at vi reagerer med det samme,« skriver Harvard-underviseren David Christiani ifølge The New York Times i en klumme i The New England Journal of Medicine.

Den konklusion tyder det på, at sundhedsmyndigheden i USA er enig i.

I hvert fald vil de nu undersøge alle tilfælde, hvor brugere af e-cigaretter har været indlagt med alvorlige vejrtrækningsproblemer.

De vil primært fokusere på e-cigaretprodukter, væsker og genopfyldningskaspler, der ikke sælges i butikker, men kun på nettet.

CDC understreger dog, at de ikke begrænser deres undersøgelse til ét produkt eller få ingredienser.

Mens undersøgelsen pågår, opfordrer sundhedsmyndigheden til, at man boycutter e-cigaretter.