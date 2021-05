For første gang siden et militærkup 1. februar har Aung San Suu Kyi mandag vist sig offentligt.

Myanmars væltede leder, den 75-årige nobelprismodtager Aung San Suu Kyi, har mandag vist sig offentligt for første gang siden et militærkup 1. februar.

Det sker i forbindelse med en retssag mod hende.

Her siger hun gennem sin advokat Thae Maung Maung blandt andet, at hendes parti, Den Nationale Liga for Demokrati (NLD), er "oprettet til folket, så partiet vil bestå, så længe folket eksisterer".

Derudover "ønsker hun godt helbred til folket", lyder det.

Aung San Suu Kyi har været tilbageholdt siden kuppet for knap fire måneder siden. Ifølge advokaterne så hun mandag sund og rask ud.

I alt er over 4000 personer blevet tilbageholdt siden militærkuppet.

Aung San Suu Kyis parti vandt i november sidste år en jordskredssejr ved valget i Myanmar. Militæret - hvis parti, USDP, måtte nøjes med syv procent af stemmerne - hævder, at der var svindel involveret ved valget.

Det afvises dog af internationale observatører og Myanmars valgkommission.

De nye magthavere har tiltalt Suu Kyi for blandt korruption og brud på en lov om statslige hemmeligheder. Hun og hendes parti afviser alle anklager.

Kaos og uro har præget Myanmar siden kuppet 1. februar.

Mindst 815 civile er siden da blevet dræbt af sikkerhedsstyrker, mange af dem i forbindelse med demonstrationer mod militærets kup, viser tal fra en aktivistgruppe. Militæret selv afviser, at tallet skulle være så højt.

Volden har fået nogle af militærets modstandere til at danne Folkets Forsvarsstyrker i deres egne byer og områder. Disse grupper består af civile, der svarer igen på militærets angreb med hjemmelavede våben.

Flere steder har de civile grupper slået sig sammen med nogle af Myanmars mange oprørsgrupper, der har kæmpet mod militæret i årtier. Det gælder blandt andet i delstaterne Shan, Kayah og Kachin.

Det har fået flere eksperter til at advare om risiko for borgerkrig.

/ritzau/Reuters