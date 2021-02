General Min Aung Hlaing, der har taget magten i Myanmar efter et militærkup, har mandag udtalt sig i tv-tale.

Lederen af et nyligt militærkup i Myanmar har mandag for første gang henvendt sig til nationen i en tv-tale.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Her siger general Min Aung Hlaing, at Myanmars valgkommission brugte coronapandemien som en undskyldning for at forhindre et retfærdigt valg i november. Det var blandt andet ikke muligt at føre valgkamp, lyder det.

Aung San Suu Kyi, der mandag i sidste uge blev væltet og anholdt ved et militærkup, sejrede i november stort ved valget i Myanmar.

Militærkuppet i Myanmar har ført til store protester landet over.

/ritzau/