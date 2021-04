Myanmars militærstyre vil overveje Aseans kriseplan, når landet er stabilt. Juntaen bakker, mener iagttager.

Militærstyret i Myanmar vil følge andre asiatiske landes opfordringer til at stoppe volden, men først når landet "er stabilt igen".

Det meddeler styret tirsdag.

Imens er der udbrudt nye sammenstød mellem militæret og en af Myanmars store oprørsgrupper i den østlige del af landet, Karen National Union (KNU).

Tidligt tirsdag angreb medlemmer af KNU en militærbase i den østlige delstat Karen.

Det fik militærstyret til at love, at der vil komme en reaktion. Og inden middag rettede militæret luftangreb mod nogle af KNU's mål.

Oprørsgruppen har tidligere sagt, at den huser omkring 2000 aktivister, der er flygtet fra Myanmars byer.

Landet har været præget af uro, siden militæret 1. februar afsatte regeringsleder Aung San Suu Kyi og hendes folkevalgte regering.

Kuppet udløste omfattende protester i hele landet. Militær og politi har slået hårdt ned på disse protester og dræbt over 750 civile.

Situationen i Myanmar fik Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationer (Asean) til at indkalde til krisemøde i weekenden.

Med til mødet var også lederen af militærstyret, Min Aung Hlaing. Det var hans første udlandsrejse, siden han tog magten for knap tre måneder siden.

Asean-landene blev enige om en fempunktsplan for at løse krisen i Myanmar.

Et af punkterne i planen er en omgående våbenhvile. Et andet punkt er forhandlinger.

Desuden skal en særlig udsending fra Asean sendes til Myanmar. Denne - udsending skal skabe rammerne for en dialog, og juntaen skal acceptere, at der kommer hjælp til landet.

Tirsdag meddeler militærstyret, at det vil overveje de "konstruktive forslag fra Asean-lederne, når situationen igen er stabil i landet".

Af meddelelsen fremgår det, at nabolandenes vil blive "overvejet positivt, hvis de vil facilitere implementeringen" af fempunktsplanen.

Iagttagere tvivler imidlertid på, om planen har den store effekt på situationen i Myanmar.

Scot Marciel, der er USA's tidligere ambassadør i landet, advarer om, at militærstyret allerede viser tegn på at distancere sig fra aftalen.

- Asean må ikke tøve her, når juntaen er ved at bakke fra selv den begrænsede aftale, der blev indgået lørdag, skriver han på Twitter.

- Der bør være hurtig opfølgning og en pris at betale for juntaen for forsinkelse. Der er en grund til, at ingen i Myanmar stoler på Tatmadaw, skriver Marciel med brug af navnet for Myanmars militær.

/ritzau/AFP