Der er for store risici ved at lade Myanmars militær bruge Facebook efter kup, mener det sociale medie.

Myanmars militær er torsdag blevet udelukket fra at bruge Instagram og Facebook.

Udelukkelsen har omgående virkning, oplyser Facebook.

- Begivenhederne siden kuppet 1. februar, heriblandt dødelig vold, har gjort denne udelukkelse nødvendig, skriver Facebook i et blogopslag.

- Vi mener, at de risici, som er forbundet med at lade Tatmadaw (Myanmars militær) anvende Facebook og Instagram, er for store.

Mindst tre demonstranter og en politibetjent er døde under protester.

På statsligt tv har militæret tidligere advaret demonstranter om, at fortsat modstand vil resultere i dødsfald.

Myanmars militær væltede 1. februar Myanmars demokratisk valgte leder, Aung San Suu Kyi.

Hun blev samtidig anholdt, og det samme gjorde flere medlemmer af hendes parti, Den Nationale Liga for Demokrati (NLD).

Siden da har der været store protester i Myanmars gader. Militæret har samtidig strammet grebet om magten i det sydøstasiatiske land.

Ifølge Facebook skyldes udelukkelsen "usædvanligt grove menneskerettighedskrænkelser i Myanmar".

Samtidig er der en "klar risiko for fremtidig vold i Myanmar iværksat af militæret", skriver Facebook og henviser til gentagne overtrædelser af det sociale medies retningslinjer.

Militærregeringen er ikke vendt tilbage på Reuters' henvendelser.

Facebook anvendes af mange i Myanmar.

Det har været en af de måder, som militæret har kommunikeret med folket.

Torsdag er der på ny protester i landets største by, Yangon, hvor demonstranterne ødelægger militære lærebøger.

- Siden kuppet er vores liv blevet håbløse, og vores drømme er døde, siger 25-årige Kaung Sat Wai, der demonstrerer nær et universitet.

- Vi vil ikke acceptere et uddannelsessystem, der støtter en diktaturstat.

Omkring 1000 moddemonstranter, som støtter militæret, er også dukket op. Der er udbrudt visse uroligheder mellem de to demonstrationer, oplyser vidner.

USA, Storbritannien og andre lande har indtil nu indført begrænsede sanktioner målrettet højtstående medlemmer af militæret samt virksomheder med tilknytning til militæret.

/ritzau/Reuters