Et militærkup 1. februar har ført til store protester på gaderne i Myanmar. Mandag har de nået nye højder.

Det sydøstasiatiske land Myanmar oplever mandag de hidtil største demonstrationer siden et militærkup for en uge siden.

Det skriver nyhedsbureauet AFP, der er til stede i landet.

Blandt andet har de kupmagere, der slog til mandag i sidste uge, benyttet sig af vandkanoner for at kontrollere folkemasserne.

De har ellers hidtil holdt sig fra voldelige midler under protesterne.

Protesterne er opstået som følge af kuppet mandag morgen lokal tid den 1. februar. Kuppet betyder blandt andet, at landets demokratisk valgte leder, Aung San Suu Kyi, er blevet fjernet fra magten og anholdt.

Demonstranterne kræver hende løsladt øjeblikkeligt.

Mandagens protester finder blandt andet sted i hovedstaden Naypyidaw, hvor der bor omkring en million mennesker. Her har tusindvis af personer været på gaden, og det er også her, at kampklædt militær har tyet til vandkanoner.

Militæret hævder, at Myanmars parlamentsvalg i november var præget af snyd. Her vandt Aung San Suu Kyis parti, NLD, med 83 procent af stemmerne, mens militærets parti, USDP, blot fik syv procent.

Både observatører og Myanmars valgkommission afviser militærets påstand.

