Juntaen i Myanmar har på det seneste lidt svigende militære nederlag til væbnede minoritetsgrupper.

Den militære junta i Myanmar har indført en lov, der giver militæret ret til at indkalde alle mænd i alderen 18 til 35 år og kvinder i alderen 28 til 27 år til at gøre tjeneste i mindst to år.

Det oplyser juntaen lørdag.

Udviklingen sker, mens juntaen forsøger at nedkæmpe modstandere af militærkuppet i 2021.

Det sydøstasiatiske land har været præget af uro, siden den militære magtovertagelse i februar 2021. Kuppet blev enden på et ti år langt eksperiment med demokrati og førte til store demonstrationer samt en hård kurs mod politiske afvigere.

Tre år senere kæmper juntaen med at nedkæmpe omfattende væbnet modstand til dens styre. På det seneste har juntaen lidt svigende nederlag til en alliance bestående af væbnede grupper fra etniske mindretal.

Juntaens informationsafdeling siger i en udtalelse, at loven om at gøre tjeneste for militæret er trådt i kraft fra 10. februar 2024.

Loven blev lavet af en tidligere junta i 2010, men er ikke trådt i kraft før nu.

Lørdagens udtalelse indeholdt ikke flere detaljer, end at juntaens forsvarsministerium vil udgive "nødvendige vedtægter, procedurer, ordrer, notifikationer og instruktioner".

Der er ikke oplyst detaljer om, hvordan dem der indkaldes til militæret ventes at skulle aftjene deres værnepligt.

Juntaen har tidligere sagt, at den indfører tiltag for at bevæbne militser, der støtter den i kampen mod modstandere over hele landet.

Siden militærkuppet har den prodemokratiske gruppe Folkets Forsvarsstyrker hvervet titusindvis af unge rekrutter, der kæmper mod juntaen over store dele af landet.

Sidst i oktober iværksatte en alliance af krigere fra etniske minoritetsgrupper en offensiv i delstaten Shan i det nordlige Myanmar. Det lykkedes dem at erobre territorier og få kontrol med lukrative handelsruter til Kina.

Offensivens succes og militærets manglende evne til at lave modangreb har skadet moralen blandt officerer nederst i hierarkiet ifølge flere kilder i militæret, der udtaler sig anonymt.

Mere end 4500 personer er blevet dræbt på grund af militærets hårde kurs mod politiske afvigere, og over 26.000 er anholdt, oplyser en lokal vagthund.

/ritzau/AFP