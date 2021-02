Myanmar skal bruge hjælp til at stoppe undertrykkelsen og give magten tilbage til folket, siger repræsentant.

Myanmars FN-ambassadør sender en indtrængende appel til FN's medlemslande om at "bruge alle nødvendige midler til at skride ind over for Myanmars militær".

- Vi har brug for den stærkest mulige handling fra det internationale samfund for omgående at stoppe militærkuppet, stoppe undertrykkelsen af uskyldige mennesker, give statsmagten tilbage til folket og genetablere demokratiet, siger Kyaw Moe Tun.

Han talte fredag til de 192 andre medlemslande i FN's Generalforsamling og fik stående applaus fra de fleste af dem. Kyaw Moe Tun taler på vegne af den afsatte civile regering under ledelse af Aung San Suu Kyi.

Regering blev væltet ved et militærkup 1. februar. Både Suu Kyi og flere andre politiske ledere fra hendes regeringsparti, Den Nationale Liga for Demokrati (NLD), er tilbageholdt.

FN's særlige udsending i Myanmar, Christine Schraner Burgener, efterlyser "et klart signal til støtte for demokratiet". Hun beder lande med indflydelse lægge yderligere pres på Myanmars generaler.

Burgener fortæller, at det nye militærstyre har bedt hende udskyde sine besøg i landet.

- Det ser ud til, at de vil fortsætte med at foretage omfattende anholdelser, og at de har presset folk til at vidne mod NLD-regeringen. Det er ondskabsfuldt og umenneskeligt, siger hun.

Myanmar har i de seneste uger været lammet af store demonstrationer og en generalstrejke i protest mod militærkuppet.

Militærchef Min Aung Hlaing siger, at soldaterne bruger minimal magt over for demonstranterne. Men tre demonstranter er blevet dræbt af skud.

FN's generalsekretær, António Guterres, har tidligere sagt, at han vil samle tilstrækkeligt med international støtte "til at sikre, at dette kup slår fejl".

/ritzau/Reuters