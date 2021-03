FN-udsending: Fordømmende ord kommer til at lyde hult for befolkningen i Myanmar, når hæren begår massedrab.

Myanmars demokratibevægelse sørger søndag over sine døde efter det hidtil blodigste døgn i landet efter militærkuppet den 1. februar.

Antallet af dræbte lørdag var mindst 114 civile - heriblandt flere børn. De blev dræbt af skud, da sikkerhedsstyrker forskellige steder i landet åbnede ild mod ubevæbnede demonstranter.

På sociale medier er der lagt et stort antal fotos ud af ofrene for militærets kugler. I landets næststørste by, Mandalay, var en far til fire, Aye Ko, blandt dem, der blev begravet søndag.

- Han var alene om at forsørge sin familie. Familien har nu lidt et meget stort tab, siger en pårørende til AFP.

Mindst 40 blev dræbt i Mandalay, rapporterer mediet Myanmar Now. FN's særlige efterforsker i Myanmar, Tom Andrews, siger, at tiden nu er inde til, at det internationale samfund reagerer - enten gennem FN eller ved at holde et særligt krisetopmøde om Myanmar.

- Fordømmende ord alene eller udtryk for bekymring kommer til at lyde hult for befolkningen i Myanmar, mens militæret begår massedrab på dem, siger han i en erklæring.

- Myanmars befolkning har brug for det internationale samfunds støtte. Ord er ikke tilstrækkeligt. Der burde allerede være igangsat en robust, koordineret handling.

Lørdag kom det også til hårde kampe mellem militæret og en etnisk gruppe, som kontrollerer dele af landet. Militærets kampfly dræbte mindst tre fra den etnisk karenske gruppe, som i mere end 60 år gjort modstand mod regimet i Myanmar.

Regeringsstyrker er tidligere blevet anklaget for drab, tortur og voldtægt af karenerne og andre etniske minoriteter.

Trods massiv vestlig fordømmelse, så har Myanmars junta også venner andre steder i verden. Den russiske viceforsvarsminister, Alexander Fomin, var blandt dem, som var inviteret til Myanmar lørdag af militæret for at være med til at fejre hæren.

De mange drab fandt sted, samme dag som militærjuntaen hyldede de væbnede styrker med en stor militærparade.

/ritzau/AFP