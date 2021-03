Nu vil militæret i Myanmar betale en lobbyist 12,5 millioner kroner for at forklare 'den rigtige historie' om kuppet 1. februar til USA og andre lande. Det viser dokumenter fra det amerikanske justitsministerium.

Foreløbig har over 60 mennesker i Myanmar mistet livet, og 1.900 er blevet anholdt under demonstrationer mod militæret.

Men det bliver tilsyneladende op til den tidligere våbenhandler Ari Ben-Menashe og hans firma, Dickens & Madson Canada, at være Myanmars repræsentanter i Washington og i lande som Saudi-Arabien, Israel og Rusland.

Det er i hvert fald, hvad der står i den konsulentaftale, som militæret i Myanmar har indgået med Ben-Menashe. Det skriver Sky News.

En læge vider en gummikugle, der er blevet taget ud af en demonstrant, som blev skudt af sikkerhedsstyrkerne. Foto: STR / AFP Vis mere En læge vider en gummikugle, der er blevet taget ud af en demonstrant, som blev skudt af sikkerhedsstyrkerne. Foto: STR / AFP

Firmaet, der har sit hovedkvarter i Montreal, Canada, vil 'assistere i en forklaring af den rigtige situation i landet', som det hedder i aftalen.

Ben-Menashe er født i Iraks hovedstad, Teheran, og han har tidligere repræsenteret Zimbabwes Robert Mugabe og Sudans militærregering.

Han oplyser selv til Reuters, at han skal overbevise amerikanerne om, at Myanmars generaler vil bevæge sig tættere på Vesten og lægge afstand til Kina.

Han tilføjer, at militæret ønsker, at rohingyaerne, der er flygtet ud af landet, kommer tilbage. FN har beskyldt de samme generaler for at være medvirkende til folkedrab på netop disse rohingyaer.

En demonstrant holder en plakat op med teksten 'Vi vil have demokrati' på gaden i Yangon 10. marts. Foto: LYNN BO BO Vis mere En demonstrant holder en plakat op med teksten 'Vi vil have demokrati' på gaden i Yangon 10. marts. Foto: LYNN BO BO

Ben-Menashe er ikke uventet blevet mødt med stor skepsis. John Sifton, direktør i Asien for Human Rights Watch, siger, 'at det er højst usandsynligt, at Ben-Menashe vil kunne overbevise amerikanerne om det, han siger'.

Phil Robertson er vicedirektør for samme organisation i Asien, og han udtaler direkte:

»Der er meget få lobbyister i verden, som vil tage imod penge fra hænder så blodige som juntaen i Myanmar. Men de har tilsyneladende fået en aftale med Ben-Menashe.«

»Der er kun en god nyhed i dette her. Myanmars generaler får formentlig ikke noget for pengene. Der findes ikke penge nok til at forklare, hvad de gør ved deres folk og deres land.«

En vejspærring er sat i brand af militæret i Yangon. Foto: NYEIN CHAN NAING Vis mere En vejspærring er sat i brand af militæret i Yangon. Foto: NYEIN CHAN NAING

Dokumenterne viser, at juntaens forsvarsminister, general Mya Tun Oo, har planlagt at betale Ben-Menashe 12,5 millioner kroner. Det sker, når det bliver legalt at udbetale pengene. Foreløbig er Myanmars militærregering ramt af sanktioner fra både Canada og USA.