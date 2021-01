Det er en særlig amerikansk coronamutation, der i overvældende grad har hærget landet siden første udbrud i foråret sidste år.

»Den er her, vi har fundet den,« siger professor Keith Gagnon.

Han har stået i spidsen for det forskerhold, der på Southern Illinois University har identificeret mutationen og givet den navnet 20C-U.

Her vurderes det, at den står bag halvdelen af alle de smittetilfælde, der har været i landet. Her kan du følge B.T.s liveblog om coronavirussen

USA er det land i verden, hvor der har været flest covid-19-relaterede dødsfald. I alt har over 391.000 mennesker mistet livet, mens over 23 millioner har været smittet ifølge data fra Johns Hopkins University.

»Den dukkede op tidligt i coronapandemien og er blevet den mest udbredte variant i USA,« lyder det fra forskerne om den amerikanske coronavariant.

Der er på verdensplan kommet en del mutationer af coronavirussen, der har spredt sig og skabt øget bekymring på grund af eksempelvis større smitsomhed. Der har været blandt andet den britiske, den brasilianske, den sydafrikanske – og altså nu den amerikanske 20C-U.

»Der eksisterer i virkeligheden hundredvis af varianter, så når den her bliver så udbredt skyldes det sandsynligvis, at den er mere smitsom,« siger professor Keith Gagnon fra Southern Illinois University.

Data viser dog, at 20C-U ikke har spredt sig i synderlig grad uden for USA, mens det Øvre Midtvesten har været hårdest ramt af netop denne mutation.

Også i USA er man gået i gang med at vaccinere, og forskeren Keith Gagnon regner ikke med, at mutationen betyder noget i forhold til virkningen af stikket.