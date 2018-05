Terror i alle afskygninger er i strid med islams principper, hedder det i en erklæring fra en gruppe lærde.

Jakarta. 70 lærde fra tre af verdens største muslimske nationer, Afghanistan, Pakistan og Indonesien, har udstedt en såkaldt fatwa mod terrorisme og vold.

Det blev meddelt på en konference i Indonesien fredag, hvor deltagerne drøftede måder at stoppe blodsudgydelserne i Afghanistan på, og de brutale metoder Taliban-bevægelsen benytter sig af for fortsat at gøre sig gældende i landet.

- Vold og terrorisme kan og bør ikke sættes i forbindelse med nogen religion, nationalitet, civilisation eller etnisk gruppe. Voldelig ekstremisme og terrorisme i alle former, inklusive vold mod civile og selvmordsangreb, er i strid med islams hellige principper, hedder det i en erklæring fra konferencen ifølge nyhedsbureauet AP.

- Det er et godt initiativ, siger Madina Qasami, der er vicechef på Afghanistans ambassade i Washington til mediet NPR.

- Om det vil ændre Talibans adfærd, kan jeg ikke sige. Det afhænger af effekten på de mennesker, som ubevidst følger Taliban - de følger bare blindt, siger hun.

Forud for konferencen i Indonesien havde Taliban i en erklæring opfordret alle lærde til at holde sig væk. Ifølge bevægelsen var konferencen del af en strategi, der sigter på at fastholde udenlandske besættelsesstyrker i Afghanistan, skriver det arabiske medie Al-Jazeera.

I forsøget på at generobre magten i Afghanistan var Taliban i 2017 skyld i over 40 procent af samtlige drab på civile, har FN fastslået i en rapport.

I første kvartal i år er antallet af drab i terrorlignende angreb steget. Det blodigste fandt sted i hovedstaden Kabul 27. januar, da Taliban udløste en bilbombe nær et ministerium.

Mindst 103 mistede livet, og over dobbelt så mange blev kvæstet.

Det er ikke usædvanligt, at lærde med indsigt i islamisk lov udsteder fatwaer, der kan sidestilles med et juridisk dekret. I januar stod over 1800 præster i Pakistan bag et dekret, som forbød selvmordsbombere, skriver Reuters.

Og i 2014, da Islamisk Stat var i gang med at erobre landområder i Syrien og Irak for sit "kalifat", blev den voldelige bevægelse fordømt af muslimske præster.

/ritzau/