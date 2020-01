Alt gik egentlig som smurt, da den 49-årige muslimske mand Fida Hussain fra Birmingham, England, i midten af december tog sin daglige tur til McDonald’s.

Han kørte i Drive-in, fik udleveret sin morgenmad – en McMuffin med æg, ost og kartoffel-rösti samt en kop kaffe - og så kørte han hjem igen for at se Judge Judy i tv. Men så gik det galt. Helt galt.

Kort efter spyttede en ’dybt forfærdet’ Fida Hussain nemlig en frisk mundfuld McDonald’s-morgenmad ud på gulvet i sin stue.

Det blev begyndelsen til en sag, der nu har skabt overskrifter i flere engelske medier som The Sun, Birmingham Live og Daily Mail – og givet anledning til krav om kompensation og en undskyldning fra McDonald’s.

Der var nemlig kød i den lille morgenmads-burger, Fida Hussain havde sat tænderne i.

Svinekød.

»Smagen var forfærdelig. Jeg vidste det lige med det samme og spyttede det ud,« siger Fida Hussain til Daily Mail, og forklarer senere i samme artikel:

»Jeg er praktiserende muslim med et langt, fint skæg, og jeg er stolt af det. De vidste det. Jeg har holdt mig fra svinekød hele mit liv. McDonald’s har et stort navn og er en kæmpe forretning. De bør ikke begå den her slags fejl.«

Fida Hussain blev rasende og kørte direkte tilbage til den McDonald’s-restaurant, han ellers handler hos hver dag.

Han gav dem ren besked:

Det var for ringe. Hvad ville de gøre ved det?

Ifølge hans egen forklaring bad en kvindelig chef ham om at holde tæt med miseren.

De tilbød ham en ny gang morgenmad – uden svinekød.

Fida Hussain blev også bedt om at klage til hovedkontoret.

Her har man strukket sig til at tilbyde ham rabatkuponer, siger Fida Hussain.

Men det er ikke nok, mener han.

»Jeg kunne godt tænke mig en undskyldning og økonomisk kompensation. Jeg er totalt rystet. Det har gjort, at jeg ikke har lyst til McDonald’s længere,« siger Fida Hussain:

»Det er elendigt, når det er en verdensomspændende virksomhed.«

Hos McDonald’s afviser man først og fremmest, at Fida Hussain ’kun’ er blevet tilbudt rabatkuponer som kompensation for den ret så uheldige bommert.

Her lyder det i stedet, at man fortsat arbejder på at finde en passende løsning på situation.

Derudover siger en talsmand for McDonald’s i Storbritannien:

»Vi har flere processer, som skal forhindre unøjagtige ordrer, og vi vil gerne undskylde, at vi ikke levede op til de standarder i det her tilfælde,« lyder det i udtalelsen:

»Vi er klar over, at det er uacceptabelt at servere kød, når et vegetarisk produkt er blevet bestilt.«

»Lige så snart, vi blev gjort opmærksom på situationen, fik kunden en undskyldning og tilbud om en undskyldning.«