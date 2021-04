I den indiske hovedstad, New Delhi, er den største muslimske gravplads ved at løbe tør for plads. Gravpladsens graver oplyser, at han bliver nødt til at sende folk væk – der er hverken plads eller bemanding nok.

Det er de døde covid-19-patienter, der tager pusten fra både gravpladsen og dens gravere. New Delhi er for øjeblikket Indiens værst ramte by. Det skriver Sky News.

Den 15. april kom en strøm af rustvogne med lig til gravpladsen Jadid Qabristan i udkanten af Delhi. Der var et stykke land blevet indviet som covid-19-gravplads sidste år. Nu ligger gravene helt op til gravpladsens ydervæg – med meget lidt plads til flere grave.

Graveren Mohammad Shameem fortæller, at han er nødt til at vise folk bort. Der mangler simpelthen plads.

Den muslimske gravplads i den indiske by Delhi er ved at være fyldt op med ofre for covid-19. Foto: ARCHANA THIYAGARAJAN

»I går var der 19 lig, men vi kunne kun skaffe plads til 15,« sagde han.

Indien har i dag torsdag registreret 314.835 nye tilfælde af covid-19. Det er det hidtil højeste tal for et enkelt døgn i noget land under pandemien.

Landets sundhedssektor er ved at blive overbebyrdet, da hospitaler i det nordlige og vestlige Indien – også i hovedstaden New Delhi – mangler iltflasker til covid-19-patienter.

Den 43-årige Pappu Ali fik covid-19, og hans familie besøgte adskillige hospitaler i byen, mens de ledte efter en seng til Pappu Ali. Han fik endelig en plads på et hospital, men døde alligevel af sygdommen.

Her begraver familien et offer for covid-19 på en muslimsk gravplads i Delhi. Foto: AISHWARYA KUMAR

»Der var ikke nok læger, vi kunne ikke engang finde vand,« sagde hans onkel Mehboob.

Den største synder bag rekordantallet af smittede i Indien er formentlig Urnens Fest, Maha Kumbh Mela. Det er en hinduistisk festlighed, der varer i op mod to måneder, og som 'indbefatter' et bad i den hellige flod Ganges.

I denne uge har millioner af mennesker været samlet i tempelbyen Haridwar, og det betegnes som en superspreder af coronavirus.

30 hindupræster i byen er således blevet testet positive for virussen.

Der er snart ikke plads til flere ofre for covid-19 på den muslimske gravplads i Delhi. Foto: ARCHANA THIYAGARAJAN

Selvom Indien selv producerer vacciner, er landet ved at løbe tør. Fabrikkerne mangler de nødvendige råmaterialer.

De har derfor bedt den amerikanske præsident, Joe Biden, om hjælp. De vil have ham til at stoppe forbuddet mod at eksportere råmaterialerne fra USA.

Indien har vaccineret de fleste mennesker under denne pandemi. Selv flere end USA og Kina. Men når man ser på, hvor mange mennesker der findes i landet, er det ikke så mange forholdsmæssig.

Med 1,366 milliarder indbyggere er Indien det land med næstflest indbyggere kun overgået af Kina, som har 1,433 milliarder indbyggere. Begge tal er opgjort i 2019.

Regeringen i New Delhi siger, at de har 30 millioner doser vaccine tilbage. Det rækker til ti dages vaccination.