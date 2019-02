En større krænkelsessag, der involverer en Nike-sko og den muslimske guddom Allah, er under opsejling.

Den verdensomspændende tøj- og beklædningsgigant Nike har produceret en sko - Nike Air Max 270 - som har en inskription på sålen, der angiveligt minder om navnet Allah skrevet på arabisk. Det skriver adskillige medier, herunder australske News.com

26.000 mennesker har skrevet under på en protesterklæring på sitet Change.org, hvor de forlanger at Nike retter op på dette.

Det er 'uhyrligt og forfærdende,' påstår en Saiqa Noreen, der repræsenterer de krænkede personer.

Vi tilskynder Nike til at tilbagekalde denne blasfemiske og fornærmende sko Saiqa Noreen, starter af en protesterklæring mod Nike

»Vi tilskynder Nike til at tilbagekalde denne blasfemiske og fornærmende sko,« står der i underskriftsindsamlingen på Change.org.

Nike skal også lige kigge sine andre produkter igennem for blasfemiske beskeder. Hvis de finder nogen, så skal de også fjernes fra markedet, står der at læse.

»(Teksten) vil helt sikkert blive trampet på, sparket til og gjort beskidt af af mudder og skidt,« skriver de vrede krænkede.

»Det er respektløst overfor og ekstremt stødende overfor muslimer og en fornærmelse af Islam. Islam står for medfølelse, barmhjertighed og retfærdighed for alle,« skriver Saiqa Noreen.