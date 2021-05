Endelig lykkedes det for SpaceX at udføre en blød landing med dets Starship-raketprototype.

Endelig er det lykkedes for Space X.

Efter i alt fem forsøg har det private rumfartsselskab natten til torsdag dansk tid haft succes med at lande en "Starship"-raketprototype, uden at den eksploderer.

Testflyvningen er ifølge nyhedsbureauet AFP en stor sejr for SpaceX, som har et mål om at bruge "Starship" til rejser til Månen og Mars i løbet af de næste få år.

Administrerende Space X-direktør Elon Musk skriver på Twitter, at landingen var veludført.

Den danske astrofysiker og chefkonsulent Michael Linden Vørnle fra DTU Space stemmer i.

- Alle gode gange fem! Så lykkedes det, skriver han på det sociale medie.

- SpaceX har gennemført en perfekt testflyvning med Starship - start, op i ti kilometer, ned og så blød landing. Uden bum!, skriver han med henvisning til, at de fire foregående landinger er endt med eksplosioner.

Det banebrydende ved det 120 meter høje raketsystem fra SpaceX er, at den er bygget til at kunne genbruges.

Ved genbrug af raketter kan omkostningerne ved rummissioner reduceres.

