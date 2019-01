Godt en million bilfans har i den seneste uge lagt vejen forbi et af verdens største bilshow i 'Motor City' Detroit. B.T. var blandt de heldige.

»Du skal lave dit tegn. Ellers bliver billedet kedeligt.«

Janita er med god grund skuffet over B.T.'s manglende selfie-teknik. Og hvis det ikke var for bil-pigens store smil og hurtige 'selfie-tegn', så ville vores improviserede selvportræt her foran Chrysler-standen på årets bil-show i Detroit ganske rigtigt have været ualmindeligt kedeligt.

»Du kan da godt skrive, at jeg er 'bil-babe'. Jeg pynter på bilen, og bilen pynter på mig. Men det er nok lidt gammeldags i disse #MeToo-tider. Er det ikke?«

B.T.'s udsendte Henning Høeg sammen med Janita, én af bilshowets mange 'bil-babes'. Foto: Henning Høeg

Amerikanerne elsker deres muskelbiler og deres enorme trucks. Men der er også plads til økonomiske alternativer som denne nytænkende Toyota i-ROAD. Foto: TANNEN MAURY - EPA

Én Alfa Romeo Giulia og to lårkorte bil-piger. Foto: JIM WATSON - AFP

B.T. har indløst billet til årets store bilshow i Detroit. Showet, der varer to uger, hedder officielt 'North American International Auto Show' - eller blot 'NAIAS'.

Og internationalt er det. Til pressedagene møder journalister fra 62 lande op for at rapportere om de knap 800 udstillede biler.

Da bilshowet i 1965 for første gang fandt sted her i midtbyens legendariske Cobo Center, levede Detroit 100 procent op til sit kælenavn 'Motor City'. Byens tre store bilfirmaer General Motors, Ford og Chrysler havde næsten eneret på det amerikanske bilmarked. I dag må de pænt dele med internationale bilmærker som Fiat, VW og det fremadstormende kinesiske mærke GAC Motor.

Men selvom Uncle Sam nu må dele førersædet, så er udstillingsområdets 93.000 kvadratmeter proppet med købeglade gæster, og luften er tyk af bildrømme.

Far og søn, Joey og James Denton beundrer i fællesskab en ny Lexus. 'Nomalt kommer vi bre for at kigge. Men i år står vi faktisk og mangler en bil,« siger Joey, der fortsatter den far/søn-tradition, som hans far startede. Foto: Henning Høeg

Tom Dryer drømmer dyre drømme. Dodge Ram 1500 vandt i år prisen som 'Årets Truck'. Prisen med alt det dyre udstyr er godt 40.000 dollar - cirka 230.000 kroner. 'Det er mere end jeg bruge. Men man sidder godt,« siger Dryer med et smil. Foto: Henning Høeg

2020 Toyota Supra er én af årets mest populære på bil-messen i Detroit. Det er ikke svært at forstå. Foto: Brendan McDermid - Reuters

»Min far tog mig altid med til showet, da jeg var knægt. Og nu er det min tur til at introducere min søn til byens utrolige bil-historie og de flotte nye modeller.«

Sådan siger 34-årige Joey Denton, der har sat sig tilrette bag rettet i en spritny Lexus.

»Normalt kommer vi bare for at kigge. Men i år står faktisk og mangler en bil. Så jeg er ekstra opmærksom på, hvad jeg ser. Den her er dog nok lidt for dyr,« siger Joey Denton om den veludstyrede Lexus, der med alt ekstraudstyr koster det, der svarer til et halvt års løn for den 34-årige far.

På NAIAS kan man selvfølgelig ikke købe sin nye bil. Men via diverse velgørenhedsarrangementer, entré-indtægter og almindelig turist-interesse indbringer det gigantiske show ifølge lokalavisen Detroit Free Press alligevel hvert år godt tre milliadrer kroner til områdets lokaløkonomi.

Folkevogne i mange farver til årets bil-messe i Detroit, Michigan. Foto: TIMOTHY A. CLARY - AFP

Det tog 18 personer 2.000 timer at bygge denne legomodel af Chevrolets Silverado truck. De brugte ialt 334.544 klodser. Foto: Henning Høeg Vis mere Det tog 18 personer 2.000 timer at bygge denne legomodel af Chevrolets Silverado truck. De brugte ialt 334.544 klodser. Foto: Henning Høeg

Det tog 18 personer 2.000 timer at bygge denne Lego moel af Chrystlers Silverado Truck Foto: Henning Høeg Vis mere Det tog 18 personer 2.000 timer at bygge denne Lego moel af Chrystlers Silverado Truck Foto: Henning Høeg

Den første biludstilling fandt sted i Detroit i 1899. Og siden 1907 har Henry Fords hjemby dannet rammerne om det årlige bilshow, der også sidste år tiltrak en lille million besøgende.

Og selvom mange igen i år taler om hybrid-biler, der i fremtiden skal spare på klodens skrumpende oliereserver, og selvom enkelte firmaer forsigtigt er begyndt at præsentere deres selvstyrende biler, så er de gamle bil-by-traditioner svære at undertrykke.

Og ud af årets 10 mest populære biler på Detroits gigantiske bilmesse er ikke færre end syv således trucks - store trucks, der ser ud, som om de kunne spise enhver, der kommer i vejen.

Ram vandt i år prisen som 'Truck of the Year'. Foto: SCOTT OLSON - AFP

Drømmebil. Denne Infiniti model hører til de såkaldte 'concept'-biler. Modeller, der måske - måske ikke - vil bliver solgt engang ude i fremtiden. Foto: SCOTT OLSON - AFP

DE LIGNER ALLESAMMEN HINANDEN - GÆT EN BIL

Ligesom bilmesser over hele verden har showet i Detroit tiltagende svært ved at skabe den helt samme begejstring og debat, som det gjorde i gamle dage.

Enkelte bilmærker som BMW og Volvo har ligefrem trukket sig, angiveligt fordi det ikke kunne betale sig. Men måske ligger forklaringen ikke hos arrangørerne men derimod hos bilfabrikanterne selv.

Således siger en af de tilbagevendende messe-gæster Frank Baldwin til B.T.:

»I gamle dage kunne du genkende enhver bil på baglygterne. I dag ligner de allesammen hinanden. Ingen tør skille sig ud.«

Og etter et hurtigt blik rundt i Cobo Hall, hvor Detroit-showet igen afvikles, man må give Frank ret.

Se om du kan gætte bilmærket. (løsningen står under artiklen)

A 1957 Cadillac Eldorado Biarritz Convertible is on display at the Cadillac booth during the 2019 The North American International Auto Show on January 14, 2019 at the Cobo Center in Detroit, Michigan . (Photo by TIMOTHY A. CLARY / AFP) Foto: TIMOTHY A. CLARY

Ja, her er der ingen tvivl. Ingen anden bil har baglygter som Cadillac Eldorado Biarritz fra 1959

Men så begynder det at blive svært.

A Foto: Henning Høeg

A

B Foto: Henning Høeg

B

C Foto: Henning Høeg

C

E Foto: Henning Høeg

D

E Foto: Henning Høeg

E

A = Alfa Romeo

B = Fiat

C = Honda

D = KIA

E GAC Motor