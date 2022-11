Lyt til artiklen

Det var en graverende fejl, at Twitter udelukkede Donald Trump efter angrebet på Kongressen i januar 2021.

Det mener Twitters nye ejer, Tesla-milliardær Elon Musk.

I et opslag på Twitter skriver Elon Musk:

»Jeg har det fint med, at Trump ikke tweeter. Den vigtigste ting er, at Twitter nu skal ændre på den fejl, det var at udelukke ham, på trods af at han ikke overtrådte loven eller reglerne.«

Musk fortsætter:

»At fjerne den siddende præsident fra platformen underminerede tilliden til Twitter for halvdelen af den amerikanske befolkning.«

Det er blot en uge siden, at Elon Musk besluttede sig for at genaktivere Donald Trumps konto på Twitter, skriver Finans.dk.

Det skete, efter et snævert flertal af mediets brugere i en afstemning mente, at Trump skulle tilbage på Twitter.

Indtil videre er Trump dog ikke vendt tilbage til sit gamle yndlingsmedie. Trump har udtalt, at han i stedet benytter sig af sit eget sociale medie 'Truth Social', som Trump Media & Technology Group har produceret.

Trumps sidste tweet har skrevet sig ind i historien.

Det lød:

»Til alle de af jer, som har spurgt, så kommer jeg ikke til indsættelsen (af Joe Biden, red.) den 20. januar.«