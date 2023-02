Lyt til artiklen

Mens Rusland er på offensiven i Ukraine, indrømmer Elon Musks virksomhed SpaceX, at den har begrænset forbindelsen til sine internetsatellitter for ukrainske tropper.

Og det er en helt særlig grund forklarer Elon Musk på sin Twitter-profil.

Musk er nemlig bange for, at hans netværk kan være med til at starte 3. verdenskrig.

'Du er klog nok til ikke at sluge medier og andet propaganda 'bullshit' råt. Starlink er kommunikationsrygraden i Ukraine, især i frontlinjerne, hvor næsten al anden internetforbindelse er blevet ødelagt. Men vi vil ikke muliggøre eskalering af konflikter, der kan føre til 3. verdenskrig,' skriver verdens rigeste på Twitter.

Konkret kan landets militær ikke længere bruge de såkaldte Starlink-satellitter til at kontrollere sine droner – et ellers vigtigt redskab i forsvaret mod Putins invasion.

»Ukrainerne har brugt det på en måde, der ikke var efter hensigten eller en del af nogen aftale,« sagde SpaceX-chefen Gwynne Shotwell under en konference onsdag.

Beslutningen om begrænsning har skabt vrede i Ukraine, hvor regeringen ikke mener, at Elon Musks virksomhed anerkender landets ret til at forsvare sig selv mod russerne.

Zelenskyjs rådgiver, Mykhailo Podoljak, skrev således i et tweet, at virksomheder bør tage stilling til, om de støtter »retten til frihed« eller »den russiske føderations ret til at dræbe og erobre områder«.

Starlink er en nyere teknologi fra Elon Musks SpaceX, der kan levere internet til steder, hvor almindelige teknologier ikke når hen. Teknologien har vist sig uvurderlig for Ukraines militær. På billedet set en ukrainsk soldat med en Starlink-modtager. Foto: CLODAGH KILCOYNE

Starlink-satellitterne er en nyere teknologi fra SpaceX, der kan levere internet til fjerne dele af verden, hvor det ellers før var svært at få signal.

SpaceX har stillet teknologien til rådighed for Ukraine kort efter krigens udbrud, hvilket har vist sig uvurderligt for landets militær, der hurtigt er blevet afhængig af satellitterne.

Andre internettjenester har nemlig været utilgængelige på grund af krigsskader og strømnedbrud, eller fordi områderne har været for fjerne, skriver The Guardian.

Ukrainske tropper bruger Starlink til at kontrollere et stort netværk af overvågningsdroner, som er nødvendigt for at holde øje med bevægelser i russisk militær.

I øjeblikket har Rusland gang i en offensiv på store dele af østfronten.

»Vi ved godt, militæret bruger dem til kommunikation, og det er o.k.,« lød det onsdag fra Shotwell fra SpaceX.

»Men vores intention var aldrig, at de skulle bruges til offensiver.«

Indrømmelsen fra SpaceX kommer efter længere tids mistanke om, at virksomheden ikke er trygge ved Ukraines brug af deres satellitter, skriver CNN.

SpaceX, som er ejet af Elon Musk, har stillet sine Starlink-satelitter til rådighed for Ukraine kort efter krigens udbrud. Musk har flere gange blandet sig i krigen mellem Ukraine og Rusland og har blandt andet givet forslag til fredsforhandlinger på Twitter. Foto: NTB

Oktober sidste år blev der rapporteret om begrænsninger i Starlink-signalet uden for Ukraines frontlinje, hvilket hæmmede tropperne i deres forsøg på at rykke frem og generobre et areal fra russerne.

Det skulle have fundet sted ganske kort tid efter, at Elon Musk på Twitter foreslog en fredsaftale mellem Ukraine og Rusland, der indebar, at Ukraine opgav at generobre Krim og samtidig afgav kontrollen over Luhansk og Donestk-regionerne.

Ifølge CNN skabte nedbruddet mistanke om, at Musk havde haft en finger med i spillet.

»Starlink er den primære kommunikationsvej for tropperne i slagmarken,« lød det dengang fra en kilde til mediet.

