Neuralinks ejer, Elon Musk, siger, at første menneske er i stand til at bevæge computermus ved brug af tanker.

Det første menneske, der i januar fik implanteret en hjernechip fra Neuralink, ser ud til at være kommet sig og er i stand til at styre en computermus ved brug af tanker.

Det fortæller Elon Musk, ejer af selskabet Neuralink, under et event på det sociale medie X, skriver Reuters.

- Fremskridtene er gode, og patienten synes at være kommet sig fuldt ud uden nogen bivirkninger, som vi er klar over, siger Musk.

- Patienten er i stand til at flytte en mus rundt på skærmen ved bare at tænke.

Allerede få dage efter at personen fik implanteret chippen, sagde Musk, at de indledende resultater var lovende.

Implantatets formål er at behandle lidelser som blindhed og lammelse.

Arbejdet går nu på at "få så mange knaptryk som muligt ved at tænke", lyder det.

Teknologien virker primært gennem et implantat, der går under navnet Link.

Det er et apparat på størrelse med fem mønter stablet oven på hinanden, som placeres inde i hjernen ved hjælp af kirurgi.

Ifølge Sky News har Musk, der også ejer X og elbilselskabet Tesla, fortalt, at hjernechippen på sigt kan hjælpe personer med handicap som Stephen Hawking med at "kommunikere hurtigere end en auktionarius".

Teknologien kan potentielt også være i stand til at behandle fedme, autisme, depression og skizofreni, hævder Musk.

Neuralink fik sidste år i maj af USA's Fødevare- og Lægemiddelstyrelse (FDA) grønt lys til at lave de første kliniske forsøg på mennesker.

Ifølge dataselskabet Pitchbook havde selskabet sidste år mere end 400 ansatte og har rejst mindst 363 millioner dollar. Det svarer til omkring 2,5 milliarder kroner.

Fire amerikanske politikere bad i november sidste år de amerikanske børsmyndigheder, SEC, om at undersøge, hvorvidt Musk havde vildledt investorerne om sikkerheden af Neuralinks teknologi.

Det skete, efter at kliniske optegnelser viste problemer med implantaterne på aber, herunder lammelse, kramper og hjernehævelse.

Musk svarede tilbage ved at skrive på X, at "ingen aber er døde som følge af et Neuralink-implantat", skriver Sky News.

/ritzau/