Lige omkring 6.500 ansatte er blevet fyret hos Twitter, siden Elon Musk overtog selskabet.

Den bekræfter den excentriske rigmand nu selv – han har dog ikke personligt afskediget hver og en af dem.

»Det er ikke muligt at tale ansigt til ansigt med så mange mennesker,« siger Elon Musk i et interview med BBC.

Elon Musk giver sjældent interviews, og onsdagens samtale med det britiske medie kom da også i stand med en frist på bare 20 minutter ud fra et ønske om lidt »spontanitet«.

Elon Musk bekræfter også i interviewet, at brugere iden for den kommende uge mister det verificerede blå flueben, hvis de ikke betaler for det. Foto: Susan Walsh

Her fortæller han, at da han i oktober sidste år overtog Twitter i et spektakulært køb for 330 milliarder kroner, var der »lige under 8.000« ansatte hos det sociale medie.

I dag er der 1.500 ansatte tilbage ifølge den nye ejer.

Elon Musk fortæller videre, at det har været »smertefuldt« og »slet ikke sjovt« at skulle sige farvel til så mange medarbejdere.

Omvendt siger han i interviewet med BBC, at det har været bydende nødvendigt med de store nedskæringer, da Twitter tidligere blev drevet som om, det var en »nonprofit organisation« med enorme udgifter. Mener han.

Et af Elon Musks seneste tiltag er at farv w'et i Twitter-navnet hvidt ved hovedkvarteret i San Francisco. Foto: JUSTIN SULLIVAN

Hans første måneder i spidsen for Twitter har trukket utallige overskrifter, og Elon Musk erkender, at det har lidt af en »rutsjebanetur«.

»Smerteniveauet har været ekstremt højt, og det har ikke været nogen form for fest,« siger han og kalder de seneste måneder for en »stressende situation«.

Flere gange har Elon Musk således måttet sove i Twitter-hovedkontoret, hvor han har fundet en sofa i et bibliotek, som »ingen alligevel bruger«.

Han fortryder dog ikke købet. Det var det rigtige at gøre, mener han stadig.

»Er der blevet begået fejl? Selvfølgelig. Men når enden er god, er alting godt. Jeg føler, at vi er på vej mod et godt sted,« siger han – og tilføjer i øvrigt flere gange i samtalen med BBC, at han ikke selv længere et topchef i Twitter.

Det er hans hund, Floki, lyder det. Med et grin.