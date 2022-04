18-årige Bobbi-Anne McLeod blev sidst set ved et busstoppested i Plymouth i England i november, hvor hun var på vej mod hendes kæreste.

Men hun kom aldrig længere end busstoppestedet.

For den 24-årige bandguitarist Cody Ackland kidnappede hende fra stedet i sin bil, som kun var fire minutter fra hendes hjem.

Her slog han hende gentagne gange med et stumpt instrument, hvorefter han efterlod hendes lig i et skovområde nær den lokale strand.

18-årige Bobbi-Anne McLeod forsvandt fra et busstoppested i Devon i november sidste år, hvorefter hun blev dræbt. Foto: Facebook Vis mere 18-årige Bobbi-Anne McLeod forsvandt fra et busstoppested i Devon i november sidste år, hvorefter hun blev dræbt. Foto: Facebook

Hendes lig blev opdaget tre dage senere nær en strand efter Ackland gik ind på en politistation og fortalte politiet, hvor man kunne finde den unge kvindes lig.

Tirsdag blev hendes families og venners allerværste frygt så realiseret, da Ackland i retten tilstod at have dræbt hende med vilje. Dermed erklærede han sig skyldig i mord. Det skriver The Guardian.

Motivet til drabet er stadig uklart, ligesom der heller ikke er angivet nogen dødsårsag. Men det kom frem, at parret ikke havde nogen relation til hinanden.

Dommer Robert Linford fortalte, at Ackland blev idømt fængsel på livstid med en minimumsperiode, der endnu ikke er fastsat.

Ackland blev varetægtsfængslet og vil blive dømt 19. maj.

Han viste ingen følelser, da han modtog dommen.

Ackland var guitarist i et lokalt indieband, Rakuda, som udgav deres første EP i august sidste år.