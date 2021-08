Det er ikke nogen hemmelighed, at lønningerne i serviceindustrien i USA kan være skræmmende lave.

Mange amerikanere arbejder ofte flere forskellige job og er afhængige af, at gæster og kunder giver rundhåndede drikkepenge.

For Shirell Lackey, som arbejder i fastfoodkæden Waffle House, overraskede særligt én kunde dog med et beløb langt over gennemsnittet, efter at have overstået sit måltid.

En countrymusiker, hvis navn ikke nævnes, havde under sit besøg lagt mærke til Shirell Lackey.

Hun arbejde den dag med dobbeltvagt og havde samtidig sin baby med på restauranten, som hun også passede.

Det fik den ukendte musiker til at lægge en betydelig mængde drikkepenge oveni sin regning på godt og vel 75 kroner.

Ifølge Fox 8 News fik hun intet mindre end 1000 dollar svarende til 6.200 kroner oveni.

Dertil også to billetter til musikerens koncert.

$1,000 TIP: A country music star took notice -- and left a $1,000 tip -- when a Waffle House employee worked a double shift while taking care of her daughter https://t.co/djldc0HnOD #8NN — 8 News NOW (@8NewsNow) July 30, 2021

»Han sagde: Jeg har respekt for en mor, som vil gøre hvad som helst for at sørge for sit barn i et samfund, hvor folk ikke længere gider arbejde,« fortæller Shirell Lackey til det amerikanske medie om mødet med den generøse mand.

I USA kører lige nu en debat om netop incitamentet til at arbejde.

Hvor nogen mener, at restauranter og andre virksomheder ikke kan finde arbejdskraft, fordi for mange er dovne, så lyder det modsatte argument, at problemet opstår, fordi ingen vil betale en rimelig løn til deres ansatte.

Gennemsnitslønnen i Waffle House-kæden er ifølge flere amerikanske opgørelser på bare 3,05 dollar i timen svarende til godt og vel 19 kroner.