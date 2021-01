Han har købt det på et loppemarked, siger han.

Men hvordan en 500 år gammel kopi af et berømt Leonardo da Vinci-maleri endte i et skab i en lejlighed i den syditalienske by Napoli, er stadig en gåde for politiet.

Ordensmagten tror i hvert fald ikke på den forklaring, lejlighedens 36-årige ejer er kommet med.

Det var et tip, der mandag i denne uge ledte politiet på sporet af lejligheden, og her fandt de kopien af da Vincis Jesus-billede 'Salvator Mundi' ('Verdens Frelser').

To betjente med billedet 'Salvator Mundi', som blev fundet i Napoli mandag i denne uge. Foto: CIRO FUSCO

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Kopien menes at være malet af en af da Vincis elever.

Historien om det forsvundne maleri bliver endnu mere spektakulær, da det har vist sig, at man på museet, hvor billedet ellers har befundet sig, slet ikke har vidst, at det var blevet stjålet.

Politichef Alfredo Fabbrocini siger til lokale medier ifølge New York Post, at lejlighedens ejer er blevet anholdt og sigtet for hæleri.

Foto: FRANCOIS GUILLOT

Han er yderst tilfreds med, at politiet har fået løst en sag, allerede inden den blev skabt.

Byens chefanklager, Giovanni Melillo, fortæller, at billedet blev fundet i weekenden »takket være fremragende politiarbejde.«

»Vi kontaktede kirken, som ikke var klar over, at det var forsvundet, da rummet, hvor det blev opbevaret, ikke har været åbnet i tre måneder.«

Museet ved kirken San Domenico Maggiore har nemlig været lukket de seneste måneder på grund af coronapandemien.