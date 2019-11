Tysk politi arbejder fortsat intensivt på at finde gerningsmændene bag museumskuppet i den tyske by Dresden mandag.

Politiet frygter nemlig, at de uvurderlige kunstskatte vil blive omsmeltet og gå tabt for evigt.

Derfor har politiet også valgt at dele billeder af flere af de omtrent 100 stjålne genstande fra museet Den Grønne Hvælving.

Det drejer sig om både brocher og sværd. Alle belagt med juveler.

En af den mange stjålne brocher. Foto: JUERGEN KARPINSKI/STAATLICHE KUN

Men selvom de mange genstande er fascinerende glimtende at se på, er det ikke nødvendigvis, fordi deres værdi i kroner og ører er overvældende.

Det fortalte museumsdirektør for museet Den Grønne Hvælving, Marion Ackermann, på et pressemøde mandag.

Til gengæld er den 'ideologiske værdi' - som hun kaldte den - uvurderlig.

Derfor er det også altafgørende, at smykkerne ikke går tabt ved en omsmeltning.

Et ædelstenbesat svært er også blandt tyvekosterne. Foto: JUERGEN KARPINSKI/STAATLICHE KUN

For at undgå dette - og for at fange bagmændene - har tysk politi nedsat en særlig efterforskningsgruppe på 20 personer, som det har kaldt 'Epaulet'.

En epaulet er en traditionsrig skulderdekoration, som embedsmænd og militærpersoner har båret på deres gallauniform gennem tiden.

Netop en epaulet var blandt de stjålne kunstskatte, som var en del af samlingen fra August den 2. af Polen - kendt som August den Stærke.

Politiet arbejder ud fra en teori om, at gerningsmændene ikke kan være kommet langt efter kuppet, der fandt sted klokken omkring klokken fem mandag morgen