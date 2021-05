Hvis man ikke er til små firbenede gnavere, der kravler, så skal man nok ikke læse resten af denne artikel.

Delstaten New South Wales med millionbyen Sydney er angrebet af en museplage af bibelske dimensioner.

»Jeg har været landmand her i området i mere end 40 år, og jeg har aldrig set noget lignende,« siger Michael Payten, der driver en gård i Canowindra cirka fire timers kørsel vest for Sydney til CNN.

Musene er nu alle vegne, og der er millioner af dem. Hvor mange vides ikke.

Musene kravler ind og ud af maskiner og huse og synes ustoppelige. Foto: JILL GRALOW

»Det ville svare til at forsøge at tælle alle stjernerne på himlen. Dette er en katastrofe uden sammenligning for New South Wales, og den kan blive endnu værre,« siger Steve Henry, ekspert i skadedyrsbekæmpelse ved CSIRO, Australiens skadedyrsbekæmpelse.

Musene kravler ind i folks huse gennem de mindste huller og sprækker. Lokale har stillet plastikbaljer med vand rundt om sengebenene for at forhindre musene i at kravle op i sengene. Men der er alligevel talrige rapporter om mus, der bider folk i sengen om natten, fordi de er sultne.

»Når vi ligger i sengen om natten, kan vi høre musene pile rundt i rummet – også på puderne og dynerne. Det er en meget stressende situation at være i, fordi der virkelig ikke er noget, vi kan gøre. Vi kan bare vente på, at det driver over,« siger Lisa Minogue, der sammen med sin mand driver et landbrug i New South Wales, til BBC.

Lige nu er musene ved at gnave sig igennem korn for anslået mere end en milliard australske dollar. Museplagen er en følge af, at 2020 var et sjældent godt år for kornproduktion. Derfor gemte landmænd korn i lader rundtomkring. Det skulle de aldrig have gjort.

Veje og haver er levende med mus, og opsamlingen af muselig foregår i kæmpesække. Foto: KODI BRADY

I dele af New South Wales er lokale blevet advaret om at gå ud uden hel beskyttelsesdragt, fordi det levende tæppe af mus kravler op ad folks tøj, og der er så mange, at det kan være umuligt at fjerne dem.

Ud over at ligne billeder fra en gyserfilm forventes museplagen at forvolde stor, langsigtet skade for det australske landbrug og dermed for australsk eksport. Mange steder har landmænd valgt ikke at plante grøder, da det virker formålsløst.

»Lige nu venter vi bare. Mange mus får ikke nok mad og dør, og de lugter. Der er en sød stank af døde mus over det hele,« siger Martin Murray, en lokal landmand til BBC.

Men museplagen forventes tidligst at forsvinde til efteråret. Musene har allerede forårsaget 'elektriske brande' ved at bide i strømledninger, de har lagt telefonnettet ned, og nu frygter beboerne i Sydney, at storbyen bliver musenes næste stop.

De døde mus hober sig op i tusindtal, og de lokale klager over en ulidelig stank. Foto: JILL GRALOW

Sky News i Australien rapporterer, at der allerede meldes om mus i de vestlige forstæder til Sydney, og nogle australske eksperter advarer om, at Sydney kan blive ramt for alvor til august. Musene kommer til byen i lastbiler fra landet. Disse typer mus kan formere sig og blive til op mod 500 mus på et år.

Australske eksperter er uenige om, hvorvidt en museplage i storbyen er realistisk, men frygten har sat sig i lokalbefolkningen.

Selvom der aldrig har været en museplage af denne størrelse, så er museplager ikke ukendte fænomener. Ofte varer de helt op til to år, og det har nu fået myndighederne til at gå voldsomt til værks.

Lokalstyret i New South Wales har nu bestilt store mængder Bromadiolon fra Indien. Giften er ellers forbudt i Australien. Det anses som den stærkest tilgængelige muse- og rottegift og kaldes også for 'muse-napalm'.«

Slanger æder mus, og eksperter frygter en slangeplage i halen på museplagen. Foto: SAEED KHAN

Men det er langtfra sikkert, at selv det er nok til at stoppe plagen, og miljøeksperter advarer om alvorlige konsekvenser for andre dyr ved at bruge den farlige gift – samt at giften kan forurene store landbrugsområder.

Allerede nu meldes mus om at have forvandlet sig til kannibaler for overhovedet at få mad. Det gør mus kun, når der ikke er andre udveje for overlevelse.

Og musene er ikke de eneste, der formerer sig lystigt lige nu. Slanger æder som bekendt mus, og eksperter frygter, at den bibelske museinvasion vil blive efterfulgt af en slangeplage.