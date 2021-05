Videoer filmet fra landbrug i Australien viser, hvordan de er plaget af enorme mængder af mus. De er overalt.

I nogle af videoerne regner de nærmest ned fra himlen, da landbrugsmaskinerne, som almindeligvis spreder gødning, er helt fyldt med de små dyr.

Både døde og levende.

De mange videoer er blandt andet delt af journalist Lucy Thackray fra ABC News, og det er nærmest en underdrivelse at sige, at det flyder med mus.

Even if grain’s in silos, mice can get to it. Like Tyler Jones discovered in Tullamore when cleaning out the auger and it started raining mice #mouseplague #mice #australia pic.twitter.com/mWOHNWAMPv — Lucy Thackray (@LucyThack) May 12, 2021

I den australske delstat New South Wales kalder man musseplagen for en 'naturkatastrofe', og staten har valgt at give landmænd økonomisk støtte for at komme problemet til livs.

Landmændene får hver i omegnen af 150.000 danske kroner af staten.

Pengene skal bruges på fælder og lokkemad, så musene kan fanges ind og slås ihjel.

Mediet Independent skriver, at flere landmænd allerede har brugt op imod 120.000 danske kroner på at komme af med musene.

I hate to sound like a broken record but they’re still here, so I’ll risk it. #australia #mouseplague #tullamore #nsw pic.twitter.com/2MRpbiiNzR — Lucy Thackray (@LucyThack) May 12, 2021

Derfor mener flere landmænd også, at støtten fra staten er i den lave ende. Det vil koste meget mere end 150.000 danske kroner at komme af med musene.

Flere frygter, at hvis man ikke kommer det til livs nu, så vil problemerne kun blive større de næste måneder, hvor man i New South Wales går mod et koldere og vådere vejr.

De lavere temperaturer betyder nemlig, at musene søger ly.

Det skal de helst ikke gøre i landmændenes maskiner, ejendomme og lignende.

There’s still no assistance for farmers dealing with the immense costs and damage associated with the mouse plague, which isn’t improving. It’s a huge blow as they’re still very much in recovery mode from the drought. This was filmed by Brody Roche in Tottenham in central NSW. pic.twitter.com/M0Xs3u3DrW — Lucy Thackray (@LucyThack) March 28, 2021

»Lugten af dem er frygtelig. Du kan samle alle mus ind, du ser, men der vil altid være flere,« siger Lisa Minogue, der har landbrug i New South Wales, til Independent.

Flere eksperter har også udtrykt stor bekymring. Man frygter, at det vil have helbredsmæssige konsekvenser.

Ikke kun fysisk. Gene Hodgins, der har en doktorgrad i psykologi ved Charles Sturt University i Australien, siger således:

»Landmændene taler om søvnproblemer, problemer med at falde til ro og økonomiske problemer på grund af plagens indvirkning på deres virksomhed eller landbrug. Flere fortæller også om et nedtrykt humør.«

Mouse plauge is worsening - Maree Pobje from Tottenham has filmed an update, with even more mice pouring out 50m from her house. She says “it is disgusting the Gov isn’t helping with costs as we live in the middle of a plague riddling every surface in our house, clothes & food” pic.twitter.com/Gy7ZRg3Cov — Lucy Thackray (@LucyThack) May 11, 2021

Mange af de produkter landmændene har høstet hen over sommerperioden i Australien, der er forskudt i forhold til den danske, er ødelagt af mus.

Mediet The Sun skriver også, at sundhedspersonale i området har fortalt om patienter, der kommer ind med bid og andre skader, mus har påført dem.

Plagen har stået på siden februar.