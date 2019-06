Rettighedsgrupper vil have Mohamed Mursis død undersøgt. Tirsdag er den egyptiske eksleder blevet begravet.

Egyptens tidligere præsident Mohamed Mursi blev tidligt tirsdag morgen begravet i den egyptiske hovedstad, Kairo.

Det skete, under et døgn efter at han kollapsede ved et retsmøde og døde.

Mursi, der var Egyptens første demokratisk valgte præsident, blev begravet på en gravplads i det østlige Kairo. Hans familie havde forinden vasket hans krop og bedt for ham, siger en af Mursis advokater.

Det skete på et hospital, der ligger tæt på det fængsel, hvor Mursi sad isoleret i seks år, og hvor hans helbred stødt blev ringere og ringere.

Omkring ti familiemedlemmer deltog ved den relativt rolige begravelse. Journalister fik ikke adgang til gravpladsen.

Rettighedsgrupper - heriblandt Human Rights Watch - har opfordret til en uafhængig undersøgelse af Mursis død.

Mursi var allerede idømt både 20 års fængsel for drab på demonstranter og livstid for spionage. Retsmødet mandag relaterede sig til en anden sag om spionage til fordel for den palæstinensiske Hamas-bevægelse.

Muren var en førende figur inden for det islamistiske Muslimske Broderskab.

Militæret under ledelse af nuværende præsident Abdel Fatah al-Sisi afsatte Mursi, efter at der havde været masseprotester mod hans styre.

Mursi var i 2012 blevet valgt til præsident ved et demokratisk valg, der blev holdt, efter at store demonstrationer i 2011 havde tvunget landets mangeårige leder Hosni Mubarak fra posten.

Det var det første demokratiske valg i Egyptens moderne historie.

Den store anstødssten var den forfatning, som Mursi og hans islamistiske flertal i parlamentet fik vedtaget. Den var baseret på religiøs lov. Det var til stor fortørnelse for sekulære egyptere og hæren.

Under masseprotester i juni og starten af juli 2013 stillede hæren ham over for et ultimatum og krævede, at han afgav en del af sine magtbeføjelser.

Mursi helmede dog ikke, og han blev senere anholdt.

