Nye hegn, mere videoovervågning og flyveforbud skal sørge for, at Oktoberfest i München forbliver en fest.

München. Politiet i München vil gå langt for at sikre, at gæsterne ved årets Oktoberfest kan drikke litervis af øl i sikkerhed.

Således har myndighederne rejst et nyt, stort hegn og installeret ekstra videoovervågning til årets store ølfest, der bliver skudt i gang lørdag og vil fortsætte frem til 7. oktober.

Derudover vil der blive indført flyveforbud for både fly og droner under hele festivalen.

Det oplyser politimyndighederne i München ifølge det tyske nyhedsbureau dpa.

Mange af de 600 betjente, der bliver sendt i aktion under festivalen, vil blive forsynet med særlige kropskameraer, og ligesom de foregående år vil det være forbudt at medbringe større tasker og rygsække på festivalen.

Politiet vil i år som noget nyt gøre brug af betjente, der skal holde særligt øje med mistænkelige personer.

Sidste år deltog omkring 6,2 millioner mennesker ved den traditionsrige ølfestival.

Den første Oktoberfest løb af stablen i 1810 som en fejring af den bayerske prins Ludvig og prinsesse Therese von Sachsen-Hildburghausens bryllup.

Den blev oprindeligt holdt i oktober, men senere flyttet til september på grund af vejret.

Der bliver i gennemsnit udskænket omkring syv millioner liter øl under festivalen ifølge statistikmediet Statista.

De mange øldrikkende gæster skal i år betale mere for øllene sammenlignet med tidligere år.

Således vil en liter øl koste 11,24 euro - knap 84 kroner - på dette års festival.

Det er en stigning på 3,8 procent sammenlignet med sidste år og er den største prisstigning siden 2012, skriver Bloomberg News.

Det er 185. gang, at Oktoberfest løber af stablen.

/ritzau/