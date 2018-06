Fodboldspilleren Lionel Messi kunne søndag fejre sin 31-års fødselsdag ved at sætte tænderne i en kæmpe chokoladeskulptur på 60 kilo.

Det var et russisk konditori, der i anledningen af dagen, havde udformet den kæmpemæssige skulptur, der forestiller fødselaren.

»Vi vil give Lionel Messi til Lionel Messi,« sagde Daria Malkina, der er chef for det moskovitiske konditori ifølge Reuters.

Borgmesteren i den russiske by Bronnitsy skærer her kagen ud. Foto: JUAN MABROMATA

Skulpturen har taget konditoriets ansatte fem dage at lave. Skulpturen blev monteret på en fødselsdagskage og overdraget til fødselaren.

Skulpturen vil også blive udstillet i Bronnitsy, 50 kilometer fra Moskva, hvor Argentina har slået lejr under VM-slutrunden.

Tirsdag klokken 20.00 spiller Argentina mod Nigeria i en kamp, der afgør nationens videre skæbne ved slutrunden.