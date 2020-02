En velhavende forretningsmand var så desperat efter hævn mod sin eks-kone, at han gik til ekstremer for at stoppe hende i at få nogen penge fra ham.

Sidste år brændte den 55-årige Bruce McConville, fra den canadiske hovedstad Ottawa, bunker med kontanter i to separate bål til et samlet beløb på 1,07 millioner dollars svarende til 7,3 millioner kroner.

Det skriver mediet news.com.au

Ifølge en dybdegående rapport om den retslige sag fra Ottawa Citizen, indrømmede McConville at have brændt pengene 23. september 2019 og 15. december 2019, så konen ikke kunne få fat i dem.

Pengene kom fra salg af ejendomme og virksomheder afsluttet uden kendskab fra hans ekskone eller retten.

Da dommer Phillips bad ham om at forklare, hvad der var blevet af pengene, indrømmede McConville, at han havde 'brændt formuen':

»Hvordan er det, at ødelægge over en million australske dollars med til at fremme dit barns bedste interesse?,« sagde dommeren.

McConville sagde, at handlingen ikke var noget, han normalt ville gøre:

Vis dette opslag på Instagram Bruce McConville At Ecology Ottawa Mayoral Debate www.brucemcconvilleformayor.ca Et opslag delt af Bruce McConville For Mayor (@brucemcconvilleformayor) den 4. Okt, 2018 kl. 9.09 PDT

»Jeg er ikke en person, der er ekstremt materialistisk. Man kommer langt med lidt. Jeg har altid været sparsommelig. Derfor varede min virksomhed i 31 år,« sagde han.

Men en ikke imponeret dommer mente, at det var indlysende, at McConville 'meget klart og bevidst har til hensigt at modvirke retten og ekskonen':

»Du håner denne domstol og dens proces, noget jeg ikke vil tillade. Specifikt finder jeg, hvad du har gjort for at være moralsk forkasteligt, fordi det, du hævder at have gjort med vilje, direkte undergraver dine børns interesser.«

McConville blev dømt til 30 dage bag tremmer. Han blev også beordret til at betale sin unavngivne ekskone 10.430 dollars svarende til 71.000 kroner pr. uge.

Milliionæren ejer en række ejendomme såvel som det succesfulde mekanikfirma McConville's Garage Ltd. Han stiller derudover op som borgmester i Ottawa.