Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En bevæbnet mand holder lige nu flere gidsler fanget på et apotek i et storcenter i den tyske by Dresden.

Det bekræfter tysk politi over for Deutche Welle.

Politiet er massivt til stede ved storcenteret Altmarktgalerie og lige nu er centrum i Dresden spærret af.

Den bevæbnede mand stormede tidligere på formiddagen radiostationen 'Radio Dresden' og affyrede en pistol.

Ingen medarbejdere på radioen kom til skade.

Det tyske medie Bild skriver, at den bevæbnede mand i morges har dræbt en 70-årige kvinde.

Opdateres...