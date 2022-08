Lyt til artiklen

Han havde skader i hovedet og på kroppen, og om hans fødder var bundet et par tunge blysko.

Da liget af en mand klædt i jakkesæt og slips i 1994 dukkede op i Nordsøen ved den tyske ø Helgolands kyst, stod det hurtigt klart for politiet, at der var tale om en forbrydelse.

Mandens identitet var derimod ikke så nem at slå fast, og de seneste 28 år har det været en gåde, hvem manden er.

Og – ikke mindst – hvem, der har forsøgt at skaffe ham af vejen. Og hvorfor.

Nu tyder meget imidlertid på, at der er et gennembrud på vej i den mystiske sag, skriver den britiske avis The Guardian.

Politiet døbte hurtigt den ukendte mand 'The Gentleman', fordi han var så velklædt.

I december sidste år blev hans lig gravet op.

Siden har kriminologer og retsmedicinere på Murdoch University i Perth samarbejdet med tysk politi om at kaste lys over sagen, der ellers var henlagt som en cool case.

Forskere har forsøgt at tegne et realistisk billede af, hvordan 'The Gentleman' så ud, da han var i live. Foto: Murdoch University Vis mere Forskere har forsøgt at tegne et realistisk billede af, hvordan 'The Gentleman' så ud, da han var i live. Foto: Murdoch University

Takket være ny teknologi har forskerne været i stand til at analysere grundstof fra mandens knogler.

Det er simpelthen lykkedes dem at lave en komplet dna-profil på manden, som nu anslås at have været mellem 45 og 50 gammel, da han mistede livet.

Derfor er det nu muligt at gennemgå dna-registre og måske ad den vej finde ud af, hvor han kommer fra.

Politiet har også fået fremstillet et fantombillede af manden, som viser, hvordan han sandsynligvis har set ud.

Indtil videre mener efterforskerne at have sandsynliggjort, at manden har tilbragt en stor del af sit liv i Australien.

Forskelle i klima, jord og menneskelige aktiviteter påvirker nemlig sammensætningen af grundstofferne i mad, vand og støv. Det afspejler sig igen i sammensætningen af grundstofferne i det menneskelige væv, og kan dermed sige noget om, hvor en person kommer fra.

Den endelig afsløring af den næsten 30 år gamle mordgårde har vi dog til gode.