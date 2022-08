Lyt til artiklen

»Ok mor – jeg elsker også dig.«

Det er mere end 14 dage siden, Kiely Rodni sendte en sms til sin mor om, at hun var på vej hjem fra fest.

Men den amerikanske teenager kom aldrig hjem fra festen på campingområdet i det nordlige Californien.

Siden 6. august har omkring 150 betjente og mere end 100 frivillige ledt efter den forsvundne pige i det område, hvor hun sidst blev set.

16-årig Kiely Rodni har været væk i flere dage nu. Foto: Twitter, Placer Country Sheriff's Office Vis mere 16-årig Kiely Rodni har været væk i flere dage nu. Foto: Twitter, Placer Country Sheriff's Office

Nu tyder det endelig på, at der er et gennembrud i sagen.

Og står de seneste oplysninger til troende, er det desværre ikke godt nyt.

Søndag fandt dykkere nemlig en bil i Prosser Lake vest for Reno i Nevada.

Og ikke nok med det:

Kiely Rodni, the missing 16-year-old from Truckee who went missing earlier this month, has apparently been located by a famous dive team with a huge YouTube following ... this after just recently joining the search. https://t.co/wFUCToIlFp — TMZ (@TMZ) August 21, 2022

Inde i bilen var »human remains« – altså et lig, skriver NBC News.

Det er endnu ikke afklaret, om den afdøde er identisk med Kiely Rodni, men søen ligger tæt på det område, hvor hun var til fest på campingpladsen.

Søen er interessant, fordi det netop var her, politiet sidst har registreret signal fra teenagerens telefon.

Bilen svarer – ifølge flere amerikanske medier – til den sølvgrå Honda CRV, den forsvundne pige kørte i.

Divers find body and car in search of missing California teen Kiely Rodni https://t.co/TzAW7l7Z4R pic.twitter.com/WP03ZzHqFQ — New York Post (@nypost) August 21, 2022

Politiet har endnu ikke kommenteret den seneste udvikling og altså heller ikke bekræftet, at det rent faktisk er Kiely Rodni, de har fundet.

Der ventes pressemøde i sagen senere mandag.