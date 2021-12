25. december 1996 blev seksårige JonBenét Ramsey fundet i kælderen i familiens hjem. Død.

Blot få timer forinden havde hendes mor kontaktet alarmcentralen i Boulder, Colorado, for at melde sin datter savnet. Tilbage var kun et brev.

I brevet blev familien bedt om 118.000 dollar, hvilket svarer til mere end 774.000 danske kroner, i bytte for deres datters liv. Næsten præcis samme beløb, som JonBenéts far, John Ramsey, et par måneder forinden havde fået udbetalt i bonus.

Straks drog han mod den lokale bank og hævede kontantbeløbet. Men lige lidt hjalp det.

Seks timer senere blev hans seksårige datter fundet i kælderen med armene bundet over hovedet, gaffatape om munden og et nylonreb om halsen.

Politiet konkluderede hurtigt, at der var tale om en forbrydelse. Men sagen forblev uopklaret.

De forgange 25 år har politiet analyseret noget nær tusinde dna-profiler i forbindelse med drabssagen, der er en af de mest omtalte amerikanske kriminalsager. Foruden det, har de læst sig igennem mere end 20.000 breve, tips og e-mails og har besøgt 19 amerikanske stater for at afhøre folk. Det skriver den lokale avis, The Denver Gazette.

JonBenéts egen familie, mor Patsey, far John og broren Burde har da også været under mistanke, indtil der i 2008 blev fundet dna på JonBenéts tøj, der efter politiets beskrivelse, pegede på en »uforklarlig tredjepart«. Det resulterede i, at daværende justitsminister, Mary Lacy, erklærede, at familien officielt blev udskrevet fra sagen.

John Ramsey og hans kone, Patsy, i 1997, der fremviser en dursør, hvis nogen kan hjælpe med efterforskningen af deres datters mord.

Den lille piges efterladte har gennem årene givet udryk for, at de frygter, at sagen forbliver uopklaret.

Men fra politiet i Boulder lyder meldingen nu, at efterforskningen fortsat er i fuld gang – og sågar, at de kan være tættere på forløsning end nogensinde før.

Den rivende udvikling, dna-teknologien har været igennem, kan nemlig nu føre til, at sagen bliver opklaret. Af en pressemeddelelse fremgår det, at afdelingen er begyndt at bruge ny teknologi for at forbedre efterforskningen, og at man netop nu gennemgår testprocesser, der forhåbentligt kan føre til fremgang i sagen.

I nyere tid er en række drab blevet opklaret årevis efter hændelsen, ved at sammenligne dna fra gerningsstedet med dna-resultater fra personer, der undersøger deres stamtræ.

Det har blandt andet ført til, at den 74-årige Joseph DeAngelo sidste år blev fældet som den berygtede 'Golden State Killer', der hærgede Californien i 1970erne og 1980erne.

Hvilken metode, politiet i Boulder benytter sig af, vil de dog ikke ud med på nuværende tidspunkt.

»Efterforskningen er aktiv og i gang,« siger talskvinde Dionne Waugh om de sparsomme detaljer.