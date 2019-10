En vinterdag i 1995 lagde en mand vejen forbi en lejlighed nær Stockholm, fordi det var længe siden, han sidst havde kunnet få kontakt til sin ven.

Inde i lejligheden fandt han årsagen. Vennen lå død. Dræbt. Og i mere end to årtier har sagen ligget koldt hen. Indtil nu.

Det svenske politi har nemlig fået et muligt gennembrud i sagen og har anholdt en mand for drabet begået for 24 år siden.

Det skriver det svenske medie Aftonbladet.

Drabet på den 32-årige mand i Upplands Väsby nær den svenske hovedstad blev opdaget den 20. december 1995.

For nylig gravede en enhed hos politiet, der kigger på såkaldte 'cold cases', den gamle sag frem igen og kastede endnu et blik på den. Det har tilsyneladende hjulpet.

Tirsdag eftermiddag blev en 55-årig mand sigtet og anholdt for drabet.

Den anholdte mand har tidligere været i politiets søgelys i sagen, men på hvilken måde ønsker politiet ikke at oplyse.

Til Aftonbladet forklarer en talsperson for politiet, Carina Skagerlind, at gennembruddet i sagen skyldes hjælp fra ny teknologi.

De nærmere detaljer vil man dog ikke ud med på nuværende tidspunkt.

»Ny teknologi kan være masser af ting. Det kan være dna, det er en vigtig del af den nye teknologi. Så kan det være andre dele, som jeg ikke vil komme ind på - for eksempel hvordan man foretager sporsøgninger,« forklarer hun.

Om der er en relation mellem den dræbte mand og den mistænkte vil politiet heller ikke kommentere.