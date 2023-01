Lyt til artiklen

Det er noget, der også tidligere har vakt undren – men særligt efter den nytårstale, som Vladimir Putin holdt i weekenden, har det for alvor taget fart:

Spekulationerne om, hvorvidt han indsætter skuespillere eller andre til at udgive sig for at være helt almindelige russere, som han mødes med.

Det var særligt billederne af en blond kvinde iført uniform, der stod bag ham under nytårstalen, som fik spekulationerne til at tage fart.

Flere delte på Twitter efterfølgende billeder fra andre begivenheder, hvor en blond kvinde kan ses sammen med den russiske præsident – og mange har bidt mærke i ligheden mellem dem.

A soldier, a sailor, a devout Christian. God moves in a mysterious way pic.twitter.com/zCDrUgXMIE — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) December 31, 2022

Også andre, der er set i baggrunden på billeder med Putin, menes muligvis at være gået igen flere gange.

Til norsk TV 2 fortæller hovedlæreren i efterretning ved Forsvarets Højskole, Tom Røseth, at det 'absolut' er en mulighed, at det er nogle af de samme folk, der ses tæt på Putin og som udgiver sig for at være 'almindelige personer'.

I virkeligheden kan de være folk fra hans eget sikkerhedshold, forklarer han.

På spørgsmålet om, hvorfor Putin – muligvis – gør det, fremfor at mødes med 'reelle folk', svarer Røseth:

»Det er der to grunde til: Putin er meget bange for covid-19 og for sit eget helbred, og han er bange for sin egen sikkerhed.«

Han forklarer, at folk, der skal opholde sig i nærheden af den russiske præsident, ofte først skal være i isolation i en vis periode for at sikre, at de ikke er syge.

Derudover forklarer han, at det russiske styre forsøger at skjule præsidentens bekymring for sit helbred – blandt andet ved at vende eksempelvis den store afstand, han nogle gange holder til folk, til at være et billede på magt:

»Hans (Putins, red.) helbred er en statshemmelighed. Frygt og tiltag som afstand forsøges at blive vendt til en demonstration af magt og autoritet,« forklarer Tom Røseth til norsk TV 2.

Det er ikke bekræftet, at der er tale om den samme blonde kvinde – eller andre af de samme folk – på flere af billederne.