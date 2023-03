Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

De første kandidater til at gå efter at blive USAs næste præsident er så småt begyndt at melde sig på banen.

Samtidig er der også folk, som allerede må se sig slået.

Blandt andre den populære 66-årige Larry Hogan. Indtil for ganske nylig var han nemlig en mulig udfordrer til den tidligere præsident Donald Trump.

Men Hogan har nu besluttet, at han alligevel ikke vil stille op til præsidentvalget i USA. Det skriver The New York Times søndag.

»Lige nu har du, du ved, Trump og DeSantis i toppen af ​​feltet, de suger al ilten op og får al opmærksomheden. Og så en hel masse af os andre i enkeltcifrede, og jo flere af dem du har, jo mindre chance har du for, at nogen rejser sig,« sagde Larry Hogan til den store amerikanske avis.

Hogan har for nylig afsluttet to perioder som populær republikansk guvernør i delstaten Maryland.

Foto: EVELYN HOCKSTEIN Vis mere Foto: EVELYN HOCKSTEIN

I disse dage har den årlige konservative konference CPAC fundet sted, hvor B.T. har været til stede.

Lørdag aften var Donald Trump hovedtaler. Mange havde ventet spændt på talen, der er en af de helt store. Men det var det, Trump ikke sagde, som vækker stor opsigt.

Mange eksperter havde forventet, at Trump ville bruge talen på at indlede et storstilet angreb på sin umiddelbart største konkurrent.

Her er der tale om Floridas guvernør Ron DeSantis, som mange forventer har en god chance for at slå Trump i kampen om at blive Det Republikanske Partis præsidentkandidat. Men højst overraskende nævnte Trump ikke DeSantis i den mere end halvanden time lange tale.

I stedet var det Joe Biden, som Trump gik til angreb på igen og igen.