Den britiske toppolitiker Michael Gove smed fredag en kæmpe bombe, der måske kan spolerere alle hans chancer for at blive Storbritanniens næste premierminister.

Den nuværende minister for miljø, fødevarer og landbrug har længe været en af favoritkandidaterne til at afløse Theresa May, der torsdag trådte tilbage som leder af Det Konservative Parti.

Men torsdag aften indrømmede han over for Daily Mail, at han 'ved flere sociale sammenkomster for 20 år siden har taget kokain'.

»På det tidspunkt var jeg en ung journalist. Det var en fejl. Når jeg ser tilbage på det, tænker jeg, at jeg ville ønske, jeg ikke havde gjort det,« siger 51-årige Michael Gove til det britiske medie.

Indrømmelsen har lynhurtigt fået ben at gå på og er blevet beskrevet i adskillige britiske og internationale medier, som spekulerer i, om det får konsekvenser for Michael Goves drømme om at blive premierminister.

Han og den tidligere udenrigsminister Boris Johnson kæmper i øjeblikket om titlen som favorit til posten.

Michael Coves mener dog ikke, at hans misbrug af kokain bør forhindre ham i at blive premierminister.

»Det skete for 20 år siden, og ja, det var en fejl. Jeg mener ikke, at fortidens fejl skal diskvalificere dig,« siger han til Daily Mail.

Michael Gove indrømmede fredag, at han ved flere lejligheder har sniffet kokain. Foto: ANDY RAIN Vis mere Michael Gove indrømmede fredag, at han ved flere lejligheder har sniffet kokain. Foto: ANDY RAIN

Indrømmelsen kommer kort før bogen 'Michael Gove: A Man in a Hurry (En mand på farten, red.)' udkommer i Storbritannien.

I bogen kommer det frem, at Michael Gove tilbage i 2016 indrømmede, at han havde taget kokain, da han blev udspurgt til sin fortid af flere medlemmer fra Det Konservative Parti, da der skulle stemmes om en ny formand for partiet.

Indrømmelsen kom dog aldrig ud i offentligheden, da Michael Gove efterfølgende blev opfordret til ikke at svare ja, hvis samme spørgsmål blev stillet til ham af medierne.

»Bogen er korrekt. Jeg har taget stoffer. Det er noget, som jeg fortryder dybt. Stoffer ødelægger folks liv. De er farlige, og det var en fejl,« siger Michael Gove til det britiske medie.

Boris Johnson (foto) er sammen med Michael Gove de største favoritter til at overtage posten som premierminister i Storbritannien. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS Vis mere Boris Johnson (foto) er sammen med Michael Gove de største favoritter til at overtage posten som premierminister i Storbritannien. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS

I det hele taget skulle det være ret så slibrige detaljer, man kan læse i den kommende bog.

Den skulle angiveligt også indeholde oplysninger om, at Boris Johnson - på samme tidspunkt som Michael Gove - blev 'grillet' så meget, og at der kom så meget snask frem, at han trak sig fra formandskapløbet mod Theresa May.

Michael Gove står på trods af kokainmisbruget fast på, at han er klar til at blive Det Konservative Partis nye leder.

Hans største modstander, Boris Johnson, er da også lidt i samme bås, da han allerede tilbage i 2008 i forbindelse med sin valgkamp til borgmesterposten i London indrømmede, at han også har indtaget det farlige stof.