Et døgn efter politiet i Los Angeles bad offentligheden om hjælp til jagten på en mulig seriemorder, var der bid.

Her viste det sig, at den mistænkte ikke engang skulle findes ude i samfundet. Han var nemlig allerede bag tremmer, skriver NBC News.

Den 33-årige mand er mistænkt for at stå bag drabene på tre mænd, der alle blev fundet skudt på gaden i den amerikanske storby.

Fælles for ofrene er foruden deres køn, at de var hjemløse. Alle er de fundet døde i de tidlige morgentimer over tre dage den seneste uge.

I forbindelse med et af de tre drab er en bil blevet fanget af et overvågningskamera. Og det er politiets opfattelse, at bilen er identisk med den, der tilhører den 33-årige. I netop den bil har politiet desuden fundet et våben, der menes at kunne forbindes til forbrydelserne.

Efter at have identificeret bilen var det ikke svært for politiet at finde den 33-årige mistænkte. Han havde nemlig allerede siddet fængslet siden torsdag, hvor han var blevet anholdt og sigtet i en anden drabssag.

Mens drabene på de tre hjemløse mænd blev begået søndag, mandag og onsdag, blev en kommunalt ansat dræbt i sit hjem tirsdag under et røveri.

Ifølge politiet havde gerningsmanden forud for drabet spottet den 42-årige far til to ved en ladestation til elbiler og efterfølgende fulgt efter ham til hans hjem.

I garagen havde gerningsmanden frarøvet sit offer nogle personlige ejendele, før han affyrede det dræbende skud og flygtede.

Også i denne sag har politiet haft held med at indhente overvågningsvideo, der viser det køretøj, den formodede gerningsmand er fører af. Og da selvsamme køretøj torsdag blev spottet i en trafikprop, skred politiet til anholdelse.

Det er uvist, hvordan den 33-årige forholder sig til sigtelserne, men ifølge NBC News er det ikke første gang, han er i politiets søgelys.

Han skal angiveligt tidligere være blevet dømt for vold.

Politiet kan ikke udelukke, at drabene ikke er de eneste nyere forbrydelser, han har på sin samvittighed, og derfor opfordrer man eventuelle vidner til at stå sig frem.

»Vi ønsker at sikre, at enhver, der kan have været offer for denne mand, træder frem og underretter deres lokale politi,« lyder opfordringen.

