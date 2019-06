Boris Johnson vil ikke deltage i tv-debat om brexit. Hans modkandidat, Jeremy Hunt, kalder det respektløst.

Skal man lede Storbritannien, bør ens argumenter også kunne tåle dagens lys og blive udsat for skyts i debatter.

Sådan lyder det fra den britiske udenrigsminister, Jeremy Hunt, der udfordrer sin rival Boris Johnson i kampen om at blive den næste partileder og dermed også premierminister.

Johnson og Hunt er de to tilbageværende kandidater til posten efter et længere udskilningsløb.

- Når det kommer til debatter, opfører han sig om en kujon, siger Hunt til Sky News.

Udtalelsen kommer, efter at Boris Johnson har afslået at deltage i en tv-debat på Sky News om brexit.

Udenrigsministeren tilføjer, at det er respektløst overfor dem, der skal udpege afløseren for premierminister Theresa May, det vil sige medlemmer af Det Konservative Parti.

- Folk har ret til at vide, hvad du kommer til at gøre, og du bør svare på spørgsmål, siger Hunt i en appel til sin modkandidat.

I fredags blev politiet kaldt ud til Boris Johnsons hjem, efter at naboer hørte et højlydt skænderi mellem Johnson og hans kæreste.

Johnson har nægtet at udtale sig om episoden, og politiet har sagt, at der ikke var grund til, at myndighederne blev blandet ind i sagen.

Ifølge Jeremy Hunt er det heller ikke Boris Johnsons privatliv, der er interessant. Men han bør forklare sin position, når det gælder brexit, og hvordan briterne skal komme ud af EU, lyder det.

Efterfølgeren for Theresa May vælges gennem en urafstemning blandt de cirka 160.000 medlemmer af Det Konservative Parti.

Afstemningen er indledt, og afgørelsen ventes omkring 22. juli.

/ritzau/Reuters