»Go fuck yourself.«

Alle de ukrainske soldater, der befandt sig på øen Zmiinyi Island – som også er kendt som 'Snake Island' – menes at være blevet dræbt af russiske soldater. Nu er der dukket et lydklip op, som angiveligt afslører, hvad der blev nogle af deres sidste ord.

Den ukrainske præsident, Volodimir Zelenskij, fortalte sent torsdag aften i en tale, at alle de 13 soldater, der befandt sig på øen – som ligger i Sortehavet syd for storbyen Odessa – og forsvarede den, er meldt dræbt.

»Alle grænsevagter døde heroisk, de gav ikke op,« siger præsidenten ifølge CNN:

»De vil blive tildelt titlen som 'ukrainsk helt' posthumt.«

Der er endnu meget, der ikke vides om hændelsen på øen, men engang i løbet af torsdagen skal et russisk krigsskib have nærmet sig øen.

CNN oplyser, at en lydfil siden er dukket op, som tilsyneladende afslører en dialog mellem krigsskibet og de ukrainske grænsesoldater:

»Dette er et militært krigsskib. Dette er et russisk militærskib. Jeg anbefaler, at I lægger jeres våben og overgiver jer for at undgå blodsudgydelse og unødvendige dødsfald. Ellers vil I blive bombet,« lød det angiveligt fra en russisk officer.

Til det svarede en ukrainsk soldat efter sigende:

»Russisk krigsskib, go fuck yourself.«

The Guardian har også omtalt lydfilen, hvis autenticitet dog ikke er bekræftet eller verificeret.

I alt har mindst 137 ukrainere har mistet livet, siden Rusland natten til torsdag indledte invasionen i nabolandet, oplyser den ukrainske præsident.

Mindst 316 andre er såret under den første dags kampe. Blandt tabene er både civile og soldater.