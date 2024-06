Sag mod Hunter Biden er begyndt. Det er første gang, at et barn af en siddende præsident i USA retsforfølges.

Som det første barn af en siddende amerikansk præsident er Hunter Biden mandag mødt i retten i Wilmington i delstaten Delaware, hvor præsidentsønnens køb af en revolver i 2018 er omdrejningspunktet.

Hunter Biden, der er søn af Joe Biden, er tiltalt for at have løjet om sin brug af euforiserende stoffer, da han købte en 0.38 kaliber Colt Cobra-revolver for seks år siden.

Anklagemyndigheden mener, at det var løgn, da Hunter Biden satte kryds ud for "nej", da han i en formular i forbindelse med våbenkøbet blev spurgt, om han brugte ulovlige stoffer.

Således ventes retssagen at rette fokus mod præsidentsønnens årelange misbrug af kokain. Han har selv offentligt fortalt om sit misbrug - blandt andet i selvbiografien "Smukke ting" fra 2021.

Blandt tilhørerne i retten i Wilmington mandag er Hunter Bidens hustru, Melissa Cohen, hans halvsøster, Ashley Biden, og hans fars hustru, Jill Biden.

Joe Biden er ikke tilstede selv, men har udsendt en udtalelse.

- Jill og jeg elsker vores søn, og vi er så stolte af den mand, han er i dag, siger Joe Biden i udtalelsen.

Ud over at lyve om sit stofmisbrug ved selve købet af pistolen er Hunter Biden tiltalt for ulovligt at have været i besiddelse af revolveren i 11 dage.

I en separat sag, som skal føres i Californien, er han desuden tiltalt for forskellige overtrædelser af skattelovgivningen.

Første skridt i den aktuelle retssag er udvælgelsen af 12 jurymedlemmer.

Retssagen ventes at blive afsluttet i midten af juni.

For at Hunter Biden kan kendes skyldig, skal alle jurymedlemmer vurdere, at han er skyldig "uden for enhver tvivl".

Af retsdokumenter fremgår det, at anklagemyndigheden overvejer at bruge informationer, som er fundet på Hunter Bidens telefon og iCloud-konto, til at underbygge beskyldningerne mod ham.

Det er blandt andet billeder af Hunter Biden, der ryger crack, og beskeder til narkohandlere, som anklagemyndigheden måske vil fremvise i retten.

Sagens anklagere har også givet udtryk for, at de overvejer at indkalde Hunter Bidens ekskone, Kathleen Buhle, som vidne.

I forbindelse med deres skilsmisse i 2017 beskyldte hun ham for at have brugt sine penge på stoffer, alkohol og prostituerede.

Hunter Bidens advokater har til gengæld indikeret, at de vil bevise i retssagen, at han havde gennemført et afvænningsprogram, inden han købte pistolen. Derfor kan han have ment, at han fortalte sandheden, da han skrev på formularen, at han ikke brugte ulovlige stoffer.

Hunter Biden nægter sig skyldig i anklagerne.

