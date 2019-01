En usædvanlig og opsigtsvækkende kidnapningssag, der vedrører en af landets rigeste, udspiller sig tilsyneladende i al hemmelighed i Norge.

I hele 74 dage har den norske kvinde Anne-Elisabeth Falkevik Hagen været forsvundet fra sit hjem på en rolig villavej i Lørenskog. Siden har politiet ledt efter hende - og man frygter, at hun er blevet kidnappet, ligesom der skulle være fremsat krav om løsepenge.

Det skriver flere norske medier - blandt andet VG og Aftenposten.

Anne-Elisabeth Falkevik Hagen, der er 68 år, er gift med den norske rigmand Tom Hagen, som ifølge det norske finansmedie Kapital indtager plads nummer 172 på listen over de 400 rigeste personer i Norge.

Han har primært tjent sin formue ved køb og salg af strøm og ejendomsudvikling, og han menes at være god for 1,7 milliarder norske kroner - svarende til 1,3 milliarder danske kroner.

Det er nu mere end ti uger siden, at Anne-Elisabeth Falkevik Hagen forsvandt fra hjemmet i nærheden af Oslo.

Ifølge Aftenpostens oplysninger har politiet siden efterforsket sagen i al hemmelighed. Der skulle ikke have været tegn på indbrud i boligen, men fra begyndelsen skulle politiet have betraget kvindens forsvinden som en kidnapning.

Ifølge det norske medie VG er der blevet fremsat et krav om løsepenge, som angiveligt skulle være på ni millioner euro i kryptovaluta.

Foto: Google Maps

Indtil videre har politiet ikke udtalt sig om sagen, men onsdag morgen har politiet i Øst politidistrikt, som leder efterforskningen, udsendt en pressemeddelelse:

'Politiet afholder pressekonference på Skedsmo politistation klokken 11 i dag (onsdag, red.) i forbindelse med, at en kvinde i slutningen af 60'erne antageligvis er blevet bortført fra sit hjem i Lørenskog'.

Årsagen til, at politiet indtil nu har arbejdet med sagen i det skjulte, skulle ifølge VG være, at der er blevet fremsat trusler mod Anne-Elisabeth Falkevik Hagens liv og helbred, hvis politiet blev involveret i sagen.

Samtidig oplyser VG, at flere norske medier har kendt til forsvindingssagen i længere tid, men at politiet har opfordret til, at man ikke publicerede noget som helst - før nu.

Anne-Elisabeth Falkevik Hagen og Tom Hagen har sammen tre barn – to døtre og en søn.

Hun har ifølge VG været forsvundet siden den 31. oktober sidste år.

Tom Hagens bistandsadvokat, Svein Holden, oplyser til Aftenposten, at han ikke ønsker at kommentere sagen før senere onsdag.

