500.000.000 millioner dollar. Eller 3,4 milliarder kroner.

Det er summen, du er nødt til at hive op ad lommen, hvis du vil købe luksusboligen 'The One' i Los Angeles.

Og gør du det, skriver du dig samtidig ind i historiebøgerne. Hvis salgsprisen holder, vil boligen nemlig blive det dyreste boligkøb i USA's historie. Det skriver Bloomberg.

»Når du har noget, der er så sjældent som Mona Lisa, så kan du kræve, hvad du vil,« siger Nile Niami, der har været med til at opføre boligen, til mediet med henvisning til prisen på 500.000.000 millioner dollar.

Prisen er en væsentlig større sammenlignet med USAs dyreste boligkøb på nuværende tidspunkt.

Listen toppes af en penthouselejlighed på Manhatten i New York med udsigt over Central Park. Her endte prisen med at koste milliardæren Ken Griffin næsten 240.000.000 dollar - svarende til 1,6 milliarder kroner, ifølge Businss Insider.

'The One' i Los Angeles er ikke færdigbygget indvendigt endnu, hvorfor der ikke findes billeder herfra.

Udover en 360 graders udsigt over Los Angeles, får man blandt andet også en bowlinghal, fire swimmingpools og en natklub kun for sig selv.