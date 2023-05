En effektiv og forholdsvis billig vaccine mod meningitis er blevet afprøvet på det afrikanske kontinent.

Og tilsyneladende med stor succes, skriver den britiske avis The Guardian.

Hvert år koster den frygtede sygdom 250.000 mennesker livet i Afrika, særligt i området fra Gambia og Senegal i vest til Etiopien i øst.

Det kan den såkaldte NmCV-5 vaccine måske være med til at lave om på. Den er udviklet af Serum Instituttet i Indien og sundhedsorganisationen Path.

Ifølge studier, der er omtalt i tidsskiftet New England Journal of Medicine, beskytter vaccinen mod de fem vigtigste meningokokstammer, der findes i Afrika.

Vaccinen er afprøvet blandt 1.800 personer i Mali og Gambia i løbet af 2021, og her fandt forskerne, at de vaccinerede udviklede stærk immunitet mod alle fem stammer.

Meningitis skyldes bakterier eller virusinfektioner, der giver betændelse omkring hjernen og rygmarven.

Mindst 60 procent af alle dødsfald på grund af sygdommen sker i Afrika. Det skyldes blandt andet, at sygdommen bliver opdaget for sent og derfor ikke bliver behandlet.

NmCV-5 vil være tilgængelig i løbet af de kommende måneder.