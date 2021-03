Indonesisk politi melder, at en formodet selvmordsbombe har dræbt en og såret mindst ti personer.

En formodet bombeeksplosion har rystet en katolsk kirke i den indonesiske by Makassar søndag.

Det melder politi i byen søndag morgen dansk tid.

Menigheden var på tidspunktet for eksplosionen inde i kirken, da den ramte uden for, siger politiets talsmand E. Zulpan.

Ifølge politiet er der formentlig tale om en selvmordsbombe. Den formodede gerningsmand har angiveligt mistet livet, mens mindst ti personer er såret. Flere af dem alvorligt.

Først lød det, at politiet ikke havde overblik over eventuelle døde og sårede, men politiets talsmand forklarede, at eksplosionen havde forårsaget "nogle ofre".

- Vi ser, at der er ofre, og der ligger flere kropsdele rundtomkring. Vi ved endnu ikke, om de kommer fra gerningsmanden eller fra de mennesker, der var i nærheden, lød det i første omgang fra politiet.

Det er fortsat uklart, om kropsdelene kun har tilhørt den formodede gerningsmand.

Politiet har afspærret området omkring kirken, og videoer fra området viser, at flere parkerede biler er blevet beskadiget.

Politiet kender ikke motivet bag eksplosionen eller eventuelle ansvarlige for angrebet.

/ritzau/Reuters